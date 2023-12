Apple TV+ i Paramount+ jako jedna platforma streamingowa? Trwają negocjacje

Reklama

Według "The Wall Street Journal" Apple oraz Paramount Global negocjują w sprawie potencjalnego połączenia swoich platform streamingowych. Wynika to z faktu, iż obie z nich zanotowały największy odsetek rezygnacji z subskrypcji w październiku, który wyniósł 7%. Jest to więcej niż średnia notowana przez inne platformy, która wynosi 5.7%. Jeśli współpraca doszłaby do skutku, obie platformy połączyłyby swoje biblioteki i oferowały mniejszą cenę niż w przypadku wykupowania dostępu do obu oddzielnie. Jest to próba nie tylko zyskania nowych subskrybentów, ale przede wszystkim zachowania przy sobie tych, którzy już mają wykupiony pakiet. W obliczu rosnących cen wszystkich produktów na całym świecie wydaje się to rozsądnym ruchem, który mógłby zachęcić widzów do dania drugiej szansy obu platformom.

Rozmowy w sprawie połączenia platform są według informatorów na wczesnym etapie negocjacji. Paramount odmówiło Reutersowi komentarza w tej sprawie, a Apple do tego czasu nie odpowiedziało na zapytanie.

Apple TV+, Paramount+ - produkcje

Apple TV+ i Paramount+ są domem dla wielu jakościowych produkcji, często ekskluzywnych dla danej platformy. Niedługo w ofercie Apple TV+ pojawi się Czas krwawego księżyca od Martina Scorsese, a także reżyserska wersja Napoleona od Ridleya Scotta. Z kolei Paramount+ oferuje nieustanny dostęp do całej serii Mission: Impossible, ale też oryginalnych produkcji takich jak Halo czy Yellowstone.