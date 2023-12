Central Park anulowany! To koniec serialu animowanego Apple TV+

fot. Apple TV+

Central Park był animowanym serialem od Apple TV+, który doczekał się trzech sezonów. Droga do serc publiczności była w przypadku tej produkcji niezwykle trudna i pełna kontrowersji. Serial zadebiutował w 2020 roku i już przy okazji pierwszego sezonu wywołał burzę, gdy okazało się, że Kristen Bell użyczała głosu postaci, która nie była biała jak aktorka. Ostatecznie Bell została zastąpiona w tej roli przez Emmy Raver-Lampman, ale wróciła do podkładania głosu innej postaci w trzecim sezonie.

Wyglądało na to, że najgorsze produkcja ma już za sobą, ale byłoby to błędne stwierdzenie, ponieważ ciepło przyjęta przez krytyków i publiczność animacja stworzona m.in. przez Josha Gada została, wedle słów tego ostatniego, anulowana. Współtwórca serialu, wcielający się też w jedną z postaci, zapytany przez fana na portalu Threads o to, czy powstanie kolejny sezon serialu, odpowiedział przecząco.

Niestety. To koniec.

To oznacza koniec 39 odcinkowej serii, która premierę miała w 2020 roku. Central Park zostało stworzone przez Josha Gada, Loren Bouchard i Norę Smith. Głosów postaciom użyczali m.in. Tituss Burgess, Daveed Diggs, Josh Gad, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kristen Bell, Emmy Raver-Lampman czy Stanley Tucci.

Central Park - opis serialu

Fabuła serialu Central Park skupia się na rodzinie Tillermansów, którzy mieszkają w tytułowej dzielnicy Nowego Jorku. Kierownik parku Owen oraz dziennikarka Paige starają się wychować dzieci i przy okazji walczyć z hotelową spadkobierczynią Bitsy Brandenham i jej asystentem, którzy chcą zmienić tytułowe miejsce w osiedle mieszkalne.