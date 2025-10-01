Apple TV+ - nowości na październik 2025. Zaginiony autokar, Ostatnia rubież i inne
Sprawdźcie listę nowych tytułów, jakie przygotował serwis Apple TV+ w nadchodzących tygodniach października.
W październiku na Apple TV+ trafi wiele interesujących nowości. Na uwagę zasługuje thriller Zaginiony autokar, w którym w głównych rolach występują Matthew McConaughey oraz America Ferrera. Ponadto zadebiutują dwa seriale warte obejrzenia, jak Ostatnia rubież oraz Droga do prawdy. Do tego z 3. sezonem powraca serial komediowy Kasa. A na miłośników dokumentów czekać będzie Stiller i Meara: nie wszystko stracone.
Sprawdźcie poniżej pełną listę nowości w Apple TV+.
Apple TV+ - nowości na październik 2025
Zaginiony autokar
Premiera filmu 3 października
Zdeterminowany ojciec (Matthew McConaughey) ryzykuje wszystko, by uratować oddaną nauczycielkę (America Ferrera) i jej uczniów przed zabójczym pożarem. Film inspirowany prawdziwymi bohaterskimi czynami.
Siostry Grimm
Premiera 3 października
Rok po tajemniczym zaginięciu rodziców, siostry Sabrina i Daphne przeprowadzają się do magicznego miasteczka, w którym bajki są prawdą, a sekrety czają się na każdym kroku.
Ostatnia rubież
Premiera dwóch pierwszych odcinków 10 października
"Ostatnia rubież" opowiada historię Franka Remnicka (Clarke), funkcjonariusza policji odpowiedzialnego za dzikie rejony Alaski. Jurysdykcja Remnicka zostaje wywrócona do góry nogami, gdy w odległej dziczy rozbija się samolot transportujący więźniów, uwalniając dziesiątki niebezpiecznych przestępców. Zobowiązany do ochrony miasteczka Remnick zaczyna podejrzewać, że katastrofa nie była przypadkiem, lecz zaplanowaną akcją o dalekosiężnych i niszczycielskich skutkach.
Oprócz Clarka, w obsadzie znaleźli się Dominic Cooper, Haley Bennett, Simone Kessell, Dallas Goldtooth, Tait Blum, a także nominowana do Oscara i wielokrotna zdobywczyni Emmy Alfre Woodard.
Na ostrzu noża: w pogoni za Gwiazdkami Michelin
Premiera 10 października
Poznaj emocjonujące wzloty i upadki towarzyszące zmaganiom najlepszych szefów kuchni na świecie o najcenniejsze wyróżnienie - gwiazdkę Michelin. Po raz pierwszy w historii anonimowi inspektorzy odkrywają tajniki swojej pracy.
Kasa - 3. sezon
Premiera dwóch pierwszych odcinków 15 października
Serialowa Molly Wells (Rudolph) po rozwodzie z miliarderem z branży technologicznej, Johnem Novakiem (Adam Scott), otrzymuje 87 miliardów dolarów i rozpoczyna nową drogę życia jako szefowa organizacji charytatywnej Wells Foundation. W burzliwym finale drugiego sezonu, Mary wsiada do prywatnego odrzutowca ze swoim wiernym asystentem Nicholasem (Joel Kim Booster) i chce lecieć "najdalej jak to możliwe." Molly podjęła tę decyzję po fali krytyki, jaka spłynęła na Nią ze strony środowiska miliarderów oraz niezręcznego spotkania z kolegą z pracy, Arthurem (Nat Faxon), z którym łączy ją relacja pełna niewypowiedzianych emocji.
Nowy sezon nadal będzie śledzić losy pełnej uroku i niedoskonałości ekipy z Wells Foundation, którzy wspólnie starają się pomóc Molly w realizacji jej obietnicy: rozdania całej fortuny. Obok Rudolph w obsadzie zobaczymy: Michaelę Jaé Rodriguez, Nata Faxona, Rona Funchesa i Joela Kim Boostera. W trzecim sezonie zobaczymy także gościnne występy Stephanie Styles, D'Arcy Carden, Adama Scotta, Zane'a Phillipsa, Henry'ego Winklera, X Mayo, Paulę Pell i innych.
Droga do prawdy
Premiera dwóch pierwszych odcinków 29 października
W spokojnej dzielnicy Oksfordu dochodzi do eksplozji domu. Z miejsca tragedii znika dziewczynka, która mieszkała tam wraz z rodziną. Sąsiadka, Sarah (Wilson), obsesyjnie zaczyna poszukiwać zaginionej dziewczynki i prosi o pomoc prywatną detektyw Zoë (Thompson). Wkrótce obie kobiety zostają wciągnięte w skomplikowaną intrygę, która dowodzi, że niektórzy uznani za zmarłych wciąż żyją, a żywi znikają w zastraszającym tempie.
Stiller i Meara: nie wszystko stracone
Premiera dokumentu 24 października
Ben Stiller opowiada historię swoich rodziców, Jerry'ego Stillera i Anne Meary, legend komedii, zastanawiając się nad ich wpływem na popkulturę i życie rodzinne, gdzie granice między kreatywnością, bliskością, codziennością i sztuką często się zacierały.
Apple TV+ - kontynuacje seriali w październiku
