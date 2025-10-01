Apple TV+ - nowości na październik 2025. Zaginiony autokar, Ostatnia rubież i inne

fot. Apple TV+

Reklama

W październiku na Apple TV+ trafi wiele interesujących nowości. Na uwagę zasługuje thriller Zaginiony autokar, w którym w głównych rolach występują Matthew McConaughey oraz America Ferrera. Ponadto zadebiutują dwa seriale warte obejrzenia, jak Ostatnia rubież oraz Droga do prawdy. Do tego z 3. sezonem powraca serial komediowy Kasa. A na miłośników dokumentów czekać będzie Stiller i Meara: nie wszystko stracone.

Sprawdźcie poniżej pełną listę nowości w Apple TV+.

Apple TV+ - nowości na październik 2025

Zaginiony autokar

Premiera filmu 3 października

Zdeterminowany ojciec (Matthew McConaughey) ryzykuje wszystko, by uratować oddaną nauczycielkę (America Ferrera) i jej uczniów przed zabójczym pożarem. Film inspirowany prawdziwymi bohaterskimi czynami.

fot. materiały prasowe

Siostry Grimm

Premiera 3 października

Rok po tajemniczym zaginięciu rodziców, siostry Sabrina i Daphne przeprowadzają się do magicznego miasteczka, w którym bajki są prawdą, a sekrety czają się na każdym kroku.

fot. Apple TV+

Ostatnia rubież

Premiera dwóch pierwszych odcinków 10 października

"Ostatnia rubież" opowiada historię Franka Remnicka (Clarke), funkcjonariusza policji odpowiedzialnego za dzikie rejony Alaski. Jurysdykcja Remnicka zostaje wywrócona do góry nogami, gdy w odległej dziczy rozbija się samolot transportujący więźniów, uwalniając dziesiątki niebezpiecznych przestępców. Zobowiązany do ochrony miasteczka Remnick zaczyna podejrzewać, że katastrofa nie była przypadkiem, lecz zaplanowaną akcją o dalekosiężnych i niszczycielskich skutkach.

Oprócz Clarka, w obsadzie znaleźli się Dominic Cooper, Haley Bennett, Simone Kessell, Dallas Goldtooth, Tait Blum, a także nominowana do Oscara i wielokrotna zdobywczyni Emmy Alfre Woodard.

Ostatnia rubież Zobacz więcej Reklama

Na ostrzu noża: w pogoni za Gwiazdkami Michelin

Premiera 10 października

Poznaj emocjonujące wzloty i upadki towarzyszące zmaganiom najlepszych szefów kuchni na świecie o najcenniejsze wyróżnienie - gwiazdkę Michelin. Po raz pierwszy w historii anonimowi inspektorzy odkrywają tajniki swojej pracy.

fot. Apple TV+

Kasa

Premiera dwóch pierwszych odcinków 15 października

Serialowa Molly Wells (Rudolph) po rozwodzie z miliarderem z branży technologicznej, Johnem Novakiem (Adam Scott), otrzymuje 87 miliardów dolarów i rozpoczyna nową drogę życia jako szefowa organizacji charytatywnej Wells Foundation. W burzliwym finale drugiego sezonu, Mary wsiada do prywatnego odrzutowca ze swoim wiernym asystentem Nicholasem (Joel Kim Booster) i chce lecieć "najdalej jak to możliwe." Molly podjęła tę decyzję po fali krytyki, jaka spłynęła na Nią ze strony środowiska miliarderów oraz niezręcznego spotkania z kolegą z pracy, Arthurem (Nat Faxon), z którym łączy ją relacja pełna niewypowiedzianych emocji.

Nowy sezon nadal będzie śledzić losy pełnej uroku i niedoskonałości ekipy z Wells Foundation, którzy wspólnie starają się pomóc Molly w realizacji jej obietnicy: rozdania całej fortuny. Obok Rudolph w obsadzie zobaczymy: Michaelę Jaé Rodriguez, Nata Faxona, Rona Funchesa i Joela Kim Boostera. W trzecim sezonie zobaczymy także gościnne występy Stephanie Styles, D'Arcy Carden, Adama Scotta, Zane'a Phillipsa, Henry'ego Winklera, X Mayo, Paulę Pell i innych.

fot. Apple TV+

Droga do prawdy

Premiera dwóch pierwszych odcinków 29 października

W spokojnej dzielnicy Oksfordu dochodzi do eksplozji domu. Z miejsca tragedii znika dziewczynka, która mieszkała tam wraz z rodziną. Sąsiadka, Sarah (Wilson), obsesyjnie zaczyna poszukiwać zaginionej dziewczynki i prosi o pomoc prywatną detektyw Zoë (Thompson). Wkrótce obie kobiety zostają wciągnięte w skomplikowaną intrygę, która dowodzi, że niektórzy uznani za zmarłych wciąż żyją, a żywi znikają w zastraszającym tempie.

Droga do prawdy Zobacz więcej Reklama

Stiller i Meara: nie wszystko stracone

Premiera dokumentu 24 października

Ben Stiller opowiada historię swoich rodziców, Jerry'ego Stillera i Anne Meary, legend komedii, zastanawiając się nad ich wpływem na popkulturę i życie rodzinne, gdzie granice między kreatywnością, bliskością, codziennością i sztuką często się zacierały.

fot. Apple TV+

Apple TV+ - kontynuacje seriali w październiku

Czytaj więcej: Disney+ - nowości na październik 2025. Genialna Morgan, Murdaugh: Śmierć w rodzinie i inne