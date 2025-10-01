Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Disney+ - nowości na październik 2025. Genialna Morgan, Murdaugh: Śmierć w rodzinie i inne

Sprawdźcie, jakie nowości przygotował Disney+ na październik 2025. Oto lista tytułów!
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  Murdaugh: Śmierć w rod... 
nowości Gwiezdne Wojny: Wizje disney+ premiery genialna morgan październik 2025
Disney+ październik fot. materiały prasowe
Reklama

W październiku Disney+ ma do zaproponowania swoim subskrybentom kilka ciekawych nowości. Z drugim sezonem powraca Genialna Morgan, w którym tytułowa bohaterka będzie pracować nad kolejnymi intrygującymi sprawami. Miłośnicy true crime powinni sprawdzić Murdaugh: Śmierć w rodzinie z Patricią Arquette i Jasonem Clarkiem w rolach głównych. A fani Star Wars nie mogą zapomnieć o serialu Gwiezdne Wojny: Wizje. Znajdzie się też interesujący tytuł dla osób lubiących anime.

Zobaczcie poniżej pełną październikową rozpiskę nowości na Disney+.

Disney+ - nowości na październik 2025

Genialna Morgan – 2. sezon 
Premiera pierwszego odcinka 7 października

Twórca „Dobrego Miejsca” i „Marsjanina”, Drew Goddard, przedstawia serial „Genialna Morgan” z Kaitlin Olson w roli głównej. To historia samotnej matki o ponadprzeciętnym umyśle. Jej niekonwencjonalny talent do rozwiązywania zbrodni sprawia, że tworzy niezwykły i niepowstrzymany duet z zasadniczym, doświadczonym detektywem (Daniel Sunjata). Serial powstał na podstawie popularnej francuskiej produkcji „Haut Potentiel Intellectuel (HPI)”. Występują: Kaitlin Olson jako Morgan, Daniel Sunjata jako Karadec, Javicia Leslie jako Daphne, Deniz Akdeniz jako Lev "Oz" Ozdil, Amirah J jako Ava, Matthew Lamb jako Elliot, Steve Howey jako Nick Wagner i Judy Reyes jako Selena. Nowe odcinki co tydzień.

nullfot. Disney+

Murdaugh: Śmierć w rodzinie
Premiera trzech pierwszych odcinków 15 października

Maggie i Alex, członkowie wpływowej rodziny prawniczej z Karoliny Południowej, wiedzą, co to luksus. Jednak tragiczny wypadek na łodzi, w który zamieszany jest ich syn Paul, wystawia ich na najtrudniejszą próbę w życiu. Tajemnice wychodzą na jaw, a rodzina zostaje powiązana z serią niewyjaśnionych zgonów. Czy Maggie i Alex zdołają ocalić to, co dla nich najcenniejsze? Serial inspirowany popularnym podcastem „Murdaugh Murders”.

nullfot. Disney+

Gwiezdne Wojny: Wizje - 3. seria 
Premiera wszystkich odcinków 29 października

Antologia powraca z dziewięcioma nowymi odcinkami anime stworzonymi przez legendarne japońskie studia, które w unikatowym stylu celebrują mitologię „Gwiezdnych wojen”.

nullfot. Disney+

Disney Twisted-Wonderland: Animacja
Premiera pierwszego odcinka 29 października

Dawno, dawno temu Wielka Siódemka panowała w Mrocznej Krainie Czarów. Ich legendarne czyny były tak sławne, że prestiżowa szkoła magii - Akademia Nocnego Kruka - postanowiła nazwać swoje domy na cześć każdego z członków Wielkiej Siódemki: Królowej Kier, Władcy Zwierząt, Morskiej Wiedźmy, Czarnoksiężnika Piasków, Najpiękniejszej Królowej, Króla Zaświatów i Ciernistej Wróżki. Yuken (Yu), zwyczajny licealista, nie wiedział o istnieniu tego miejsca- aż do chwili, gdy nagle zostaje przeniesiony w sam środek ceremonii powitalnej. Teraz będzie musiał stawić czoła potworom oraz uczniom szkolącym się na magów, a jego brak magicznych zdolności zostanie wielokrotnie wystawiony na próbę. Czy Yo znajdzie sposób, by wrócić do swojego świata?

fot. Disney+

Disney+ - pozostałe premiery na październik 2025

  • Baloniarz (The Balloonist) - od 3 października
  • Family Guy: Głowa Rodziny: Przebój Na Halloween (Family Guy: A Little Fright Music) - od 6 października
  • Torreador i Taksówkarz (La Suerte) - od 8 października
  • Stacja Zaginionych (The Lost Station Girls) - od 8 października
  • Ugotować Niedźwiedzia (To Cook A Bear) - od 15 października
  • Lego Disney Kraina Lodu: Nalot Maskonurów (Lego Frozen: Operation Puffins) - od 24 października

Czytaj więcej: Netflix - nowości na październik 2025. Wiedźmin, Druga Furioza i Potwór: Historia Eda Geina

Źródło: Disney+

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  Murdaugh: Śmierć w rod... 
nowości Gwiezdne Wojny: Wizje disney+ premiery genialna morgan październik 2025
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
2025
Murdaugh: Śmierć w rodzinie
Murdaugh: Śmierć w rodzinie

Oceń

2025
Disney Twisted-Wonderland
Disney Twisted-Wonderland Przygodowy

7,6

2024
Genialna Morgan
Oglądaj TERAZ Genialna Morgan Dramat

7,0

2021
Gwiezdne Wojny: Wizje
Oglądaj TERAZ Gwiezdne Wojny: Wizje Animowany

Najnowsze

1 Zdjęcie promujące film Frankenstein
-

Nowy zwiastun Frankensteina od Guillermo del Toro. Czy to będzie współczesny klasyk?

2 Apple TV+
-

Apple TV+ - nowości na październik 2025. Zaginiony autokar, Ostatnia rubież i inne

3 Chopin, Chopin!
-

Chopin, Chopin! to jeden z najdroższych filmów na festiwalu w Gdyni. Jaki był wcześniej?

4 Slay the Spire - gra planszowa
-

Slay the Spire z planszową adaptacją. Premiera już wkrótce

5 Odwilż - sezon 2
-

Polski hit powraca. Odwilż - zwiastun, plakat i data premiery 3. sezonu

6 Netflix październik 2025
-

Netflix - nowości na październik 2025. Wiedźmin, Druga Furioza i Potwór: Historia Eda Geina

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e189

Moda na sukces

s27e01

Wielkie projekty

s04e03

s28e04

The Voice

s09e01

Miłość jest ślepa

s05e02

Kulawe konie

s02e05

Pokolenie V

s38e185

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Skomplikowani

03

paź

Film

Skomplikowani
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brie Larson
Brie Larson

ur. 1989, kończy 36 lat

Zach Galifianakis
Zach Galifianakis

ur. 1969, kończy 56 lat

Rupert Friend
Rupert Friend

ur. 1981, kończy 44 lat

Esai Morales
Esai Morales

ur. 1962, kończy 63 lat

Jurnee Smollett-Bell
Jurnee Smollett-Bell

ur. 1986, kończy 39 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

4

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV