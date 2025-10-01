Disney+ - nowości na październik 2025. Genialna Morgan, Murdaugh: Śmierć w rodzinie i inne

fot. materiały prasowe

W październiku Disney+ ma do zaproponowania swoim subskrybentom kilka ciekawych nowości. Z drugim sezonem powraca Genialna Morgan, w którym tytułowa bohaterka będzie pracować nad kolejnymi intrygującymi sprawami. Miłośnicy true crime powinni sprawdzić Murdaugh: Śmierć w rodzinie z Patricią Arquette i Jasonem Clarkiem w rolach głównych. A fani Star Wars nie mogą zapomnieć o serialu Gwiezdne Wojny: Wizje. Znajdzie się też interesujący tytuł dla osób lubiących anime.

Zobaczcie poniżej pełną październikową rozpiskę nowości na Disney+.

Disney+ - nowości na październik 2025

Genialna Morgan

Premiera pierwszego odcinka 7 października

Twórca „Dobrego Miejsca” i „Marsjanina”, Drew Goddard, przedstawia serial „Genialna Morgan” z Kaitlin Olson w roli głównej. To historia samotnej matki o ponadprzeciętnym umyśle. Jej niekonwencjonalny talent do rozwiązywania zbrodni sprawia, że tworzy niezwykły i niepowstrzymany duet z zasadniczym, doświadczonym detektywem (Daniel Sunjata). Serial powstał na podstawie popularnej francuskiej produkcji „Haut Potentiel Intellectuel (HPI)”. Występują: Kaitlin Olson jako Morgan, Daniel Sunjata jako Karadec, Javicia Leslie jako Daphne, Deniz Akdeniz jako Lev "Oz" Ozdil, Amirah J jako Ava, Matthew Lamb jako Elliot, Steve Howey jako Nick Wagner i Judy Reyes jako Selena. Nowe odcinki co tydzień.

Murdaugh: Śmierć w rodzinie

Premiera trzech pierwszych odcinków 15 października

Maggie i Alex, członkowie wpływowej rodziny prawniczej z Karoliny Południowej, wiedzą, co to luksus. Jednak tragiczny wypadek na łodzi, w który zamieszany jest ich syn Paul, wystawia ich na najtrudniejszą próbę w życiu. Tajemnice wychodzą na jaw, a rodzina zostaje powiązana z serią niewyjaśnionych zgonów. Czy Maggie i Alex zdołają ocalić to, co dla nich najcenniejsze? Serial inspirowany popularnym podcastem „Murdaugh Murders”.

Gwiezdne Wojny: Wizje

Premiera wszystkich odcinków 29 października

Antologia powraca z dziewięcioma nowymi odcinkami anime stworzonymi przez legendarne japońskie studia, które w unikatowym stylu celebrują mitologię „Gwiezdnych wojen”.

Disney Twisted-Wonderland: Animacja

Premiera pierwszego odcinka 29 października

Dawno, dawno temu Wielka Siódemka panowała w Mrocznej Krainie Czarów. Ich legendarne czyny były tak sławne, że prestiżowa szkoła magii - Akademia Nocnego Kruka - postanowiła nazwać swoje domy na cześć każdego z członków Wielkiej Siódemki: Królowej Kier, Władcy Zwierząt, Morskiej Wiedźmy, Czarnoksiężnika Piasków, Najpiękniejszej Królowej, Króla Zaświatów i Ciernistej Wróżki. Yuken (Yu), zwyczajny licealista, nie wiedział o istnieniu tego miejsca- aż do chwili, gdy nagle zostaje przeniesiony w sam środek ceremonii powitalnej. Teraz będzie musiał stawić czoła potworom oraz uczniom szkolącym się na magów, a jego brak magicznych zdolności zostanie wielokrotnie wystawiony na próbę. Czy Yo znajdzie sposób, by wrócić do swojego świata?

Disney+ - pozostałe premiery na październik 2025

Baloniarz (The Balloonist) - od 3 października

Family Guy: Głowa Rodziny: Przebój Na Halloween (Family Guy: A Little Fright Music) - od 6 października

Torreador i Taksówkarz (La Suerte) - od 8 października

Stacja Zaginionych (The Lost Station Girls) - od 8 października

Ugotować Niedźwiedzia (To Cook A Bear) - od 15 października

Lego Disney Kraina Lodu: Nalot Maskonurów (Lego Frozen: Operation Puffins) - od 24 października

