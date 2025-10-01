Disney+ - nowości na październik 2025. Genialna Morgan, Murdaugh: Śmierć w rodzinie i inne
Sprawdźcie, jakie nowości przygotował Disney+ na październik 2025. Oto lista tytułów!
W październiku Disney+ ma do zaproponowania swoim subskrybentom kilka ciekawych nowości. Z drugim sezonem powraca Genialna Morgan, w którym tytułowa bohaterka będzie pracować nad kolejnymi intrygującymi sprawami. Miłośnicy true crime powinni sprawdzić Murdaugh: Śmierć w rodzinie z Patricią Arquette i Jasonem Clarkiem w rolach głównych. A fani Star Wars nie mogą zapomnieć o serialu Gwiezdne Wojny: Wizje. Znajdzie się też interesujący tytuł dla osób lubiących anime.
Zobaczcie poniżej pełną październikową rozpiskę nowości na Disney+.
Disney+ - nowości na październik 2025
Genialna Morgan – 2. sezon
Premiera pierwszego odcinka 7 października
Twórca „Dobrego Miejsca” i „Marsjanina”, Drew Goddard, przedstawia serial „Genialna Morgan” z Kaitlin Olson w roli głównej. To historia samotnej matki o ponadprzeciętnym umyśle. Jej niekonwencjonalny talent do rozwiązywania zbrodni sprawia, że tworzy niezwykły i niepowstrzymany duet z zasadniczym, doświadczonym detektywem (Daniel Sunjata). Serial powstał na podstawie popularnej francuskiej produkcji „Haut Potentiel Intellectuel (HPI)”. Występują: Kaitlin Olson jako Morgan, Daniel Sunjata jako Karadec, Javicia Leslie jako Daphne, Deniz Akdeniz jako Lev "Oz" Ozdil, Amirah J jako Ava, Matthew Lamb jako Elliot, Steve Howey jako Nick Wagner i Judy Reyes jako Selena. Nowe odcinki co tydzień.
Murdaugh: Śmierć w rodzinie
Premiera trzech pierwszych odcinków 15 października
Maggie i Alex, członkowie wpływowej rodziny prawniczej z Karoliny Południowej, wiedzą, co to luksus. Jednak tragiczny wypadek na łodzi, w który zamieszany jest ich syn Paul, wystawia ich na najtrudniejszą próbę w życiu. Tajemnice wychodzą na jaw, a rodzina zostaje powiązana z serią niewyjaśnionych zgonów. Czy Maggie i Alex zdołają ocalić to, co dla nich najcenniejsze? Serial inspirowany popularnym podcastem „Murdaugh Murders”.
Gwiezdne Wojny: Wizje - 3. seria
Premiera wszystkich odcinków 29 października
Antologia powraca z dziewięcioma nowymi odcinkami anime stworzonymi przez legendarne japońskie studia, które w unikatowym stylu celebrują mitologię „Gwiezdnych wojen”.
Disney Twisted-Wonderland: Animacja
Premiera pierwszego odcinka 29 października
Dawno, dawno temu Wielka Siódemka panowała w Mrocznej Krainie Czarów. Ich legendarne czyny były tak sławne, że prestiżowa szkoła magii - Akademia Nocnego Kruka - postanowiła nazwać swoje domy na cześć każdego z członków Wielkiej Siódemki: Królowej Kier, Władcy Zwierząt, Morskiej Wiedźmy, Czarnoksiężnika Piasków, Najpiękniejszej Królowej, Króla Zaświatów i Ciernistej Wróżki. Yuken (Yu), zwyczajny licealista, nie wiedział o istnieniu tego miejsca- aż do chwili, gdy nagle zostaje przeniesiony w sam środek ceremonii powitalnej. Teraz będzie musiał stawić czoła potworom oraz uczniom szkolącym się na magów, a jego brak magicznych zdolności zostanie wielokrotnie wystawiony na próbę. Czy Yo znajdzie sposób, by wrócić do swojego świata?
Disney+ - pozostałe premiery na październik 2025
- Baloniarz (The Balloonist) - od 3 października
- Family Guy: Głowa Rodziny: Przebój Na Halloween (Family Guy: A Little Fright Music) - od 6 października
- Torreador i Taksówkarz (La Suerte) - od 8 października
- Stacja Zaginionych (The Lost Station Girls) - od 8 października
- Ugotować Niedźwiedzia (To Cook A Bear) - od 15 października
- Lego Disney Kraina Lodu: Nalot Maskonurów (Lego Frozen: Operation Puffins) - od 24 października
Czytaj więcej: Netflix - nowości na październik 2025. Wiedźmin, Druga Furioza i Potwór: Historia Eda Geina
Źródło: Disney+
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
30
wrz
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
30
wrz
Earthquake: Joke Telling Business
01
paź
Nieczysta gra
03
paź
Skarbek
03
paź
Skomplikowani
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1962, kończy 63 lat
ur. 1986, kończy 39 lat