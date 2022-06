Aquaman 2 - Amber Heard zastąpiona nową aktorką? Sprzeczne przecieki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Warner Bros.

Nowa plotka o filmie Aquaman i Zaginione Królestwo pochodzi od portalu Just Jared, który powołuje się na kilka źródeł z kręgów Warner Bros. Twierdzą oni, że Amber Heard ma zostać wycięta i zastąpiona nową aktorką, która będzie grać Merę w dokrętkach z Jasonem Momoą oraz w kolejnych projektach DCEU.

Aquaman 2 - Amber Heard wycięta?

Do tej pory wiedzieliśmy, że rola Mery została zminimalizowana jeszcze na etapie scenariusza, gdy rozpoczął się publiczny konflikt z Johnnym Deppem. Według różnych dziennikarzy w pokazach testowych jej rola ma od 10 do 20 minut. Po jednej z takich informacji w sieci pojawiło się nawoływanie do bojkotu, jeśli Amber Heard pozostanie w obsadzie.

Portal TMZ skontaktował się z rzecznikiem aktorki, który twierdzi, że plotka o jej wycięciu jest nieprecyzyjna, pozbawiona wrażliwości i szalona. Nie jest to zaskoczenie, że takie słowa się pojawiają i plotka jest dementowana. Jeśli doniesienia są prawdziwe, być może Amber Heard i jej ekipa zwyczajnie nie zostali jeszcze poinformowani. Jednakże Just Jared potem zaktualizowali swój news dodając, że sami dostają sprzeczne informacje od źródeł z kręgów Warner Bros. Jedni mówią, że zostanie zastąpiona, inni, że nie ma decyzji i niewielka rola wciąż jest częścią filmu.

Na razie nikt inny nie zweryfikował doniesień portalu, a Warner Bros. nie reaguje na medialne informacje. Tak samo jak w przypadku przerażających wyczynów Ezry Millera związanego z Flashem.

Aquaman 2 - premiera w lutym 2023 roku.