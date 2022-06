Ezra Miller założył sektę z nastolatkami? Służby nie mogą znaleźć aktora

HBO MAX

W pierwszej połowie czerwca 2022 roku pojawiła się informacja o tym, że Chase Iron Eyes (prawnik, aktywista) i jego żona Sara Jumping Eagle (lekarka) złożyli w plemiennym sądzie pismo o to, by zapewniono ich 18-letniej córce Tokacie Iron Eyes ochronę przed aktorem Ezrą Millerem. Zarzucono mu m.in. psychologiczną manipulację (pada argument o praniu mózgu), znęcanie się, zastraszanie czy narażanie dziewczyny na niebezpieczeństwo. Sąd przyznał rodzinie 30-dniowy okres ochrony. Miller nie może zbliżyć się przez ten czas do domu Tokaty. Problem polega na tym, że urzędnicy... nie mogą namierzyć aktora i Tokaty, aby wręczyć mu nakaz sądowy. Na 12 lipca wyznaczono rozprawę, podczas której Ezra Miller może odnieść się do zarzutów.

- Ciągle się przemieszczają, więc przez to jesteśmy w sytuacji prawnego zawieszenia. Nie możemy dać im nakazu sądowego, bo w żadnym miejscu nie zostają na tyle długo. Unikali służb, a teraz jest wywierana na nich presja publiczna, aby podjęli decyzję, co sprawia, że bardzo się martwimy z uwagi na przemocową naturę Ezry. Wytrwale pracujemy nad tym, aby ten nakaz sądowy został wyegzekwowany - powiedział ojciec dziewczyny w rozmowie z Los Angeles Times.

Choć Tokata ma 18 lat, według prawa rezerwatu wciąż jest pod opieką rodziców. A ci od miesięcy próbują odciągnąć ją od aktora. Jumping Eagle twierdzi do tego, że gdy była w czymś w rodzaju sanatorium w Santa Monica, Miller ją zaatakował. Dziennikarze potwierdzili z lokalną policją, że złożyła na komisariacie wyjaśnienia w tej sprawie.

fot. materiały prasowe

Ezra Miller stworzył sektę?

Według relacji rodziców Miller poznał Tokatę w 2016 roku, gdy ta miała 12 lat. Aktor nawiązał z dziewczyną kontakt pod pozorem pomocy w walce przeciwko budowie odcinka rurociągu DAPL. Razem polecieli do Londynu na premierę Fantastycznych Zwierząt. Czytamy jednak, że towarzyszyły im osoby z plemienia. Podobno Miller chciał spać w jednym łóżku z nastolatką, ale jej opiekunowie się temu sprzeciwili.

Rodzice zaczęli obawiać się o bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne dziewczyny. Aktor dawał nieletniej narkotyki i alkohol.

W raporcie New York Post czytamy, że Ezra Miller obecnie podróżuje po stanie Kalifornia z Tokatą oraz kilkoma młodymi dziewczynami. Rzekomo nie pozwala im się myć i nosić makijażu. Muszą go prosić o pozwolenie, jeśli chcą to zrobić.

Matka dziewczyny dodaje, że jeśli ktoś kwestionuje czyny Ezry, on wyzywa ich od rasistów i transfobów.

- Ezra Miller jest duchowym podglądaczem. Czerpie z wiary rdzennych mieszkańców i miesza ją z voodoo. Wykorzystuje te wierzenia i wpływa na Tokatę Iron Eyes. Wciąga do tego więcej ludzi, tworząc coś na kształt sekty - powiedziała matka dziewczyny.