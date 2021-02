Aquaman 2 - Dolph Lundgren zdradził, kiedy rozpoczną się zdjęcia do kontynuacji

Materiały prasowe

O fabule filmu Aquaman 2 póki co nie wiemy właściwie nic. Wcielający się w tytułowego bohatera Jason Momoa, ujawnił kilka miesięcy temu, że będzie to widowisko znacznie bardziej efektowne. Zapowiadano również, że dużą rolę w filmie odegra Czarna Manta. Nic zatem dziwnego, że fanom brakowało nowych informacji na temat produkcji. Postarał się o to Dolph Lundgren, który w jednym z wywiadów zdradził, że zdęcia do filmu mają rozpocząć się latem 2021 roku w Londynie.

Lundgren, który w pierwszej odsłonie wcielił się w rolę króla Nereusa, potwierdził również planowaną datę premiery na 2022 rok. Przypomnijmy, że w sierpniu zeszłego roku, reżyser James Wan zapewniał, że sequel produkcji będzie "poważniejszy i bardziej powiązany ze współczesnym światem". Więcej informacji na temat filmu powinniśmy poznać w najbliższej przyszłości.

fot. Warner

Pierwsza odsłona Aquamana okazała się być najbardziej kasową adaptacją komiksów DC w historii kina. Film zarobił 1 148 473 832 dolarów bijąc poprzedni rekord należący do filmu Mroczny Rycerz Powstaje (1 081 094 887 dolarów).

Aquaman 2 - premiera filmu 16 grudnia 2022 roku.