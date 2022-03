Aquaman 2 - reżyser filmu o opóźnieniu premiery widowiska

fot. Warner Bros.

W środę, 9 marca, Warner Bros ogłosiło pewne zmiany w swoim kalendarzu premier, które głównie dotknęły widowiska DC. Aquaman: The Lost Kingdom trafi do kin trzy miesiące później, niż to pierwotnie zakładano. Zamiast w grudniu 2022 roku obraz zadebiutuje w kinach 17 marca 2023 roku. Reżyser filmu, James Wan, udał się na swojego Instagrama, aby skomentować opóźnienie. Stwierdził, że dodatkowe trzy miesiące pracy nad projektem z wieloma efektami wizualnymi to dla niego prawdziwe błogosławieństwo. Pod zdjęciem swojego miejsca pracy napisał, że cały czas ślęczy nad postprodukcją filmu, nawet po 15 godzin dziennie. Zaznaczył również, że pracuje z pewną przełomową technologią.

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Podobno tym razem główny bohater ma połączyć siły z Ormem, swoim bratem, który był czarnym charakterem poprzedniej części, a antagonistą kontynuacji będzie Black Manta. Wan w trakcie jednego z wywiadów sugerował, że inspiracją dla produkcji był włoski horror z lat 60. Planeta wampirów.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez James Wan (@creepypuppet)

W obsadzie Aquamana 2 znajdują się między innymi Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Jani Zhao, Randall Park, Vincent Regan i Indya Moore.

Aquaman 2 - zdjęcia

Aquaman: The Lost Kingdom

