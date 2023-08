Aquaman i Zaginione Królestwo - reżyser filmu w szpitalu. Co się stało?

Źródło: materiały prasowe

James Wan, reżyser nadchodzącego filmu Aquaman i Zaginione Królestwo, trafił do szpitala. Poinformował o tym wydarzeniu na swoim Instagramie.

James Wan w szpitalu

Ingrid Bisu, żona Wana, repostowała Story reżysera na swoim Instagramie, w którym wyjaśnił, jak trafił do szpitala. Wan opublikował swoje zdjęcie w łóżku szpitalnym oraz podziękował szpitalowi Cedar Sinai w Los Angeles za opiekę nad nim.

Bisu dodała swój własny tekst do zdjęcia, komentując wydarzenie ze swojego punktu widzenia:

- To były ciężkie, przerażające dni i noce. Nigdy nie chcesz jechać na pogotowie w środku nocy, a później zostać w szpitalu. Cedar Sinai jest absolutnie najlepszy! Najlepsi lekarze, pielęgniarki, technicy, po prostu najwspanialsi ludzie. James jest teraz bezpieczny i wraca do zdrowia.

Wygląda na to, że Wan jest w stanie stabilnym i szybko wróci do pełnego zdrowia. Szczegóły odnośnie tego, co się stało reżyserowi, są nieznane.

James Wan

Aquaman i Zaginione Królestwo - fabuła, premiera

Kiedy starożytna moc zostaje uwolniona, Aquaman musi zawrzeć niełatwy pakt z nieoczekiwanym sojusznikiem, aby chronić Atlantydę i świat przed nieodwracalnym zniszczeniem.

Aquaman i Zaginione Królestwo - premiera kinowa jest zaplanowana na 25 grudnia 2023 roku.