Aquaman 2 – ostateczny czas trwania. Będzie krótszy od pierwszej części

Zabicie Supermana - Superman pojawił się w solowym filmie, a potem we wspólnym widowisku z Batmanem. Nie miał wiele czasu na rozwój, ale Zack Snyder zdecydował się natychmiastowo adaptować kultowe komiksy dotyczące śmierci Człowieka ze stali. To niestety też było problematyczne, że Snyder zakochany w konkretnych seriach nie miał cierpliwości do tego, żeby do ważnych punktów fabularnych dążyć w sposób uporządkowany, systematyczny i zaplanowany.