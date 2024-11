Kraven Łowca w czerwonych barwach i nie tylko. Są nowe plakaty

fot. Sony

Do sieci trafiły cztery kolejne plakaty promujące film Kraven Łowca. Każda z grafik ukazuje Aarona Taylor-Johnsona jako tytułowego bohatera w zupełnie różnych estetykach. Mamy zatem czerwone barwy, żółtookie groźne spojrzenie, okrwawioną twarz oraz kompletną mieszankę barw. Wszystko to zostaje utrzymane w sloganie "Złoczyńcy się nie rodzą. Oni zostają stworzeni". Zobaczcie sami i oceńcie, który poster przypadł Wam najbardziej do gustu.

Kraven Łowca - nowe plakaty

Kraven Łowca - fabuła, obsada, premiera

Nadchodzi napakowana akcją, brutalna historia oznaczona kategorią wiekową R. Głównym bohaterem jest rosyjski imigrant Sergei Kravenoff (Taylor-Johnson), który jest synem potężnego gangstera. Antybohater ma misję, by udowodnić, że jest najlepszym łowcą na świecie.

W obsadzie filmu znaleźli się również Ariana DeBose, Fred Hechinger, Alessandro Nivola, Christopher Abbot i Crowe. Za reżyserię odpowiada J.C. Chandor. Scenariusz został przygotowany przez Richarda Wenka oraz Arta Marcuma i Matta Hollowaya na podstawie komiksów Marvela.

Kraven Łowca - premiera została zaplanowana na 13 grudnia 2024 roku.