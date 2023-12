Aquaman 2 - to ON będzie prawdziwym złoczyńcą, a nie Black Manta

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Black Manta w filmie Aquaman i Zaginione Królestwo ma zamiar zemścić się na tytułowym królu Atlantydy, ponieważ obwinia go o śmierć swojego ojca. Jednak to nie go powinien obawiać się Arthur, tylko króla Kordaxa, który wiele lat wcześniej walczył z jego ojciec o tron. W jaki sposób losy tej dwójki złoczyńców zostaną ze sobą splątane?

Aquaman 2 - to ON będzie prawdziwym złoczyńcą

Abdul-Mateen, który wciela się w Black Mantę, powiedział DC Nation:

Ostatnio widzieliśmy, jak doktor Shin ratuje Black Mantę i od tego czasu kompletują załogę. Black Manta nadal zamierza odnaleźć i zniszczyć Aquamana. Wciąż pielęgnuje w sobie nienawiść, pasję i wściekłość, ale potrzebuje pomocy w osiągnięciu swojego celu. Ma nową armię i podróżuje po całym świecie, aby znaleźć więcej atlantydzkiej technologii, ponieważ musi odbudować swoją zbroję.

Aktor kontynuował:

Czarny Trójząb to starożytny relikt Atlantydy. Pochodzi od króla Kordaxa, który jest także bratem króla Atlana. Toczyła się bitwa o tron i Kordax czuł się prawowitym następcą tronu, a król Atlan nie chciał go oddać. Zatem Kordax wykuł ten zły trójząb za pomocą czarnej magii. Kiedy 3000 lat później Black Manta i jego załoga natrafiają na ten trójząb, bohater chwyta go i zostaje opętany przez złego ducha Kordaxa.

Opętany Black Manta musi zabić całą rodzinę Aquamana, by uwolnić Kordaxa z więzienia. To oznacza, że w niebezpieczeństwie oprócz króla Atlantydy znajdują się także jego matka Atlanna, przyrodni brat Orm, a także syn, przyszły spadkobierca tronu.

