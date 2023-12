Aquaman i Zaginione Królestwo - DCEU znika po cichutku. Zamiast hucznej premiery skromne przyjęcie

Warner Bros.

Już w najbliższy czwartek do kin w wielu państwach wchodzi film Aquaman i Zaginione Królestwo - jeśli jednak zdążyliście o tym fakcie zapomnieć, no cóż, wszystko wskazuje na to, że na tym polu nie jesteście sami. Nawet firma Warner Bros. Discovery wydaje się niespecjalnie zainteresowana nadchodzącą produkcją, która oficjalnie kończy projekt znany jako DC Extended Universe (DCEU).

I tak embargo na jej recenzje zostanie zniesione dopiero 21 grudnia, już po pokazach przedpremierowych w niektórych krajach (te w środę zaplanowano także w Polsce) - hollywoodzkie studia decydują się na takie posunięcie wtedy, gdy nastawiają się na złe opinie od krytyków. Co więcej, odbyła się już także światowa premiera Aquamana 2. Jej skala może sugerować, że dyrektor generalny Warner Bros. Discovery, David Zaslav, niespecjalnie chciał na nią wydawać pieniądze.

Zamiast czerwonego dywanu, hucznego przyjęcia i tłumu gwiazd gotowych do rozmów z dziennikarzami i fanami, przygotowano jedynie niezwykle skromny pokaz dla uczestników wydarzenia, na którym stawili się wyłącznie reżyser James Wan i wcielający się w tytułowego bohatera Jason Momoa. Ze zdjęć, która krążą po sieci, wynika, że tłumów na tej "celebracji" nie było - za to szoty nad grobem DCEU już tak:

Firma Warner Bros. Discovery czeka na start nowego projektu - DCU, za które odpowiadają James Gunn i Peter Safran. Ten oficjalnie rozpocznie się wraz z zapowiedzianą na 2025 roku premierą filmu Superman: Legacy.

