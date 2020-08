Aquaman 2 - reżyser James Wan zapowiada elementy grozy

fot. materiały prasowe

O fabule filmu Aquaman 2 póki co nie wiemy właściwie nic. Wcielający się w tytułowego bohateraJason Momoa zapowiada znacznie efektowniejsze widowisko; wiemy też, że dużą rolę w filmie odegra Czarna Manta.

Tymczasem Warner Bros. ujawniło fragment panelu związanego z filmem, w którym reżyser James Wan zapowiedział, że nowy Aquaman nie będzie pozbawiony akcentów grozy. Wan znany jest przede wszystkim jako twórca horrorów i daje do zrozumienia, że tę miłość i wrażliwość przemyci również do najnowszego projektu.

Tak jak pierwszy Aquaman miał odrobinę mojej horrorowej wrażliwości, którą można było zobaczyć w sekwencji z rasą Trench, tak w sequelu też trochę tego będzie. Myślę, że to duża część tego, kim jestem, i w naturalny sposób przenika to do moich filmów. A zwłaszcza do filmów takich jak Aquaman: widzimy tu podwodny świat, który może okazać się bardzo przerażający. Jasne, moja miłość do gatunku grozy przekłada się na to, że łapię te sceny i staram się podlać je moim przerażającym sosem...

Aquaman 2 - premiera filmu 16 grudnia 2022 roku.