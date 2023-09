Aquaman i Zaginione Królestwa - zwiastun z rozmachem. James Wan komentuje plotki o problemach

fot. materiały prasowe

Tylko trzy miesiące dzielą nas od premiery widowiska Aquaman i Zaginione Królestwo, więc przyszła pora na promocję. Dzięki temu możemy obejrzeć zwiastun zapowiadający tę superprodukcję. Opublikowano też wywiad z reżyserem Jamesem Wanem, który opowiada o filmie i komentuje plotki o jego (podobno) licznych problemach.

Aquaman 2 – zwiastun

Aquaman i Zaginione Królestwo – zdjęcia

Aquaman i Zaginione Królestwo

Aquamana 2 – problemy za kulisami?

Portal Entertainment Weekly był na planie widowiska w październiku 2021 roku, więc minęło sporo czasu. Plotki głoszą, że film miał duże problemy za kulisami i zamiast jednego etapu dokrętek, który jest standardem dla hollywoodzkich blockbusterów, miał mieć ich kilka. Twórcy podobno starali się uratować to, co mają, bo coś nie zadziałało. Dziennikarz EW.com spotkał się teraz z Jamesem Wanem, by go o to zapytać.

Wan twierdzi, że proces dokrętek jest rutynowym etapem w tworzeniu wysokobudżetowych superprodukcji. Tłumaczy też zawiłości, które mogły sugerować większe problemy:

- Mamy znanych aktorów w filmie, a ich grafiki są trudne do dopasowania. Musieliśmy więc podzielić nasz harmonogram na określone sekcje. Część kręciliśmy w takim terminie, bo aktorzy byli wówczas dostępni, a część w innym, bo ktoś inny był wówczas dostępny. Reakcja ludzi na to jest taka: "Robią wiele dokrętek!". Nie. Jeśli zsumowalibyśmy te terminy, to wcale nie wyszłoby tak dużo dni.

Wan podkreśla, że jego plan na to, jak ma wyglądać Aquaman 2 w ogóle się nie zmienił od początku prac nad filmem. Dodajmy, że w raportach The Hollywood Reporter mówiono o wymianie Batmanów, bo na początku zatrudniono Michaela Keatona, a potem zastąpiono go Benem Affleckiem, by na końcu podobno usunąć obu. Co o tym sądzi Wan?

- Bez komentarza. Będziesz musiał poczekać i obejrzeć film.

A potem tak objaśnił związek widowiska z uniwersum.

- Problem polegał na tym, że nie widzieliśmy, czy nasz Aquaman wyjdzie przed, czy po Flashu. Musieliśmy więc być przygotowani. Ostatecznie najlepszą rzeczą jest to, że nasz film nie jest w ogóle powiązany fabularnie z innymi. To trzeba podkreślić.

Aquaman 2 rozgrywa się w swoim świecie, bez związku z DCEU. Wan twierdzi, że jakby zależało to od niego, zrobiłby spin-offy o podwodnych Siedmiu Królestwach. Do tego odniósł się do plotek o wkładzie szefa DCU Jamesa Gunna. Powiedział, że zna go od lat i jest otwarty na pomysły innych, ale ostatecznie jest to film Jamesa Wana.

Filmowiec mówi, że dokrętki nigdy nie są dla niego czymś negatywny.

- Odnajduje w tym procesie nowe rzeczy i wymyślam nowe pomysły. Obecność 2 jest tego idealnym przykładem. Zbieram film do kupy i nagle bum – jest pomysł, z którym muszę coś zrobić. Tak też wyglądało to tutaj.

A co z rolą Amber Heard? Sama aktorka sugerowała w komentarzach, że po przegranym procesie z Johnnym Deppem jej rola w Aquamanie 2 została zmniejszona. Wan mówi wprost: od samego początku w centrum filmu miała być relacja Arthura z jego bratem Ormem, a nie z Merą.

- Pierwszy film był przygodowym romansem, drugi jest przygodowym bromancem o braciach. I tyle na ten temat.

Były też plotki o tym, że James Wan wylądował w szpitalu przez problemy podczas postprodukcji filmu – sam publikował zdjęcia w mediach społecznościowych. Śmiejąc się, powiedział, że to nie miało żadnego związku z Aquamanem 2.

Aquaman i Zaginione Królestwo - premiera 20 grudnia 2023 roku.

