Pancerny Aquaman i jego wielki czołg. Szykuje się też wojna USA z Atlantydą?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Donosiliśmy już Wam o wydarzeniach z zeszytu Justice League #62, w którym tytułowa drużyna herosów zmierzyła się z niezwykle potężnym złoczyńcą Brutusem - doszło do tego jeszcze przed pojawieniem się innego antagonisty, Zumbado. Nie jest żadną tajemnicą, że na pieńku z pierwszym z łotrów miał Aquaman, który w poprzedniej odsłonie serii atakował wroga nawet za pomocą słynnej "ściany rekinów". Tym razem w boju wykorzystał on jednak zupełnie inne środki.

Władca mórz i oceanów po uratowaniu go przez zwyczajną rodzinę szybko zdał sobie sprawę, że w pobliżu nie znajduje się żaden akwen. To właśnie dlatego usiadł on za sterami ogromnego czołgu, którego działo wyrządziło Brutusowi solidne szkody i zatrzymało go na tyle, by w sukurs herosowi przyszli królowa Hippolita i Flash.

Na tym jednak nie koniec. W innej już serii, 1034. zeszycie Action Comics, mogą zostać ustawione podwaliny pod wojnę USA z Atlantydą. Rozjemcą będzie próbował być Superman, jednak nie jest wykluczone, że koniec końców stanie on do boju właśnie z Aquamanem.

Justice League #62 - plansze