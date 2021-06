Venom zabił [SPOILER] i przejął jego tożsamość. Lista ofiar Spider-Mana coraz dłuższa

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Wydarzenia w serii Spider-Man: Spider's Shadow niejednego czytelnika mogą wprawić w konfuzję. Przypomnijmy, że akcja tego cyklu rozgrywa się w alternatywnym świecie spod szyldu What If; scenarzysta Chip Zdarsky próbuje w nim odpowiedzieć na pytanie, jak potoczyłyby się losy tytułowego bohatera, gdyby nigdy nie pozbył się on ze swojego organizmu symbiontu Venoma. No cóż, byłoby krwawo: Pajączek już wcześniej zabił Hobgoblina, Shockera, Skorpiona i Kingpina.

W finale 2. zeszytu dowiedzieliśmy się, że Eddie Brock postanowił zgładzić Spider-Mana na własną rękę. To właśnie dlatego odebrał on życie Doktorowi Octopusowi; zapowiedź kolejnej odsłony serii ujawnia, że niedoszły (w tym świecie) Venom uzbroił się w macki złoczyńcy, przejmując także jego tożsamość. Później udał się on na spotkanie grupy Sinister Six, w skład której wchodzą Rhino, Electro, Mysterio, Kraven i niezwykle zaskoczony ostatnimi wydarzeniami redaktor naczelny Daily Bugle, J. Jonah Jameson (swego czasu to on wyrzucił Brocka z gazety). Zobaczcie sami:

Spider-Man: Spider's Shadow #3 - plansze

Warto zauważyć, że Kapitan Ameryka wspomina o tym, iż w międzyczasie Spider-Man zabił już 11 osób.

Spider-Man: Spider's Shadow #3 zadebiutuje w USA 9 czerwca.