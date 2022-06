Aquaman i Zaginione Królestwo - czy pojawi się Batman Michaela Keatona?

fot. IMDb.com/© 1989 Warner Bros.

Ostatnio odbyły się pokazy testowe filmu Aquaman i Zaginione Królestwo, podczas których twórcy sprawdzają różne rzeczy związane z odbiorem poszczególnych aspektów, by móc jeszcze widowisko dopracować. To podczas jednego z takich pokazów ujawniono, że rola Amber Heard została zwiększona z 10 na 20 minut, co doprowadziło do nawoływania do bojkotu filmu. Na tem moment nie ma potwierdzenia, co dalej z rolą aktorką w tym widowisku.

Aquaman 2 - Michael Keaton jako Batman

Według scoopera znanego jako Undercover Audience podczas ostatniego pokazu testowego sprawdzano odbiór na Batmana w wykonaniu Michaela Keatona. Prawdopodobnie też istotne były reakcje na niego, bo w filmie nie będzie wyjaśnienia skąd on tu się wziął, bo na to pytanie odpowiada The Flash. Czytamy, że sprawa dotyczy zaledwie dwóch scen. Najpierw pojawia się w pierwszym akcie, by zasugerować Aquamanowi, że coś się dzieje złego z jądrem Ziemi i że prawdopodobnie odpowiadają za to Atlantydzi. Potem pojawia się w epilogu podczas przemowy Aquamana.

Przypomnijmy, że plan na Batmana w tym filmie jest znany od dawna. Jednak, gdy opóźniono Flasha, który pierwotnie miał wyjść przed Aquamanem 2, według scoopera MyTimeToShine sceny z nim wycięto. Dlatego też pewnie Warner Bros. sprawdza odbiór i zrozumiałość jego scen, by zobaczyć, czy jest sens je zostawić.

Na ten moment nie wiadomo, czy w finalnym montażu Michael Keaton w ogóle się pojawi. Kwestia samego Flasha też jest problematyczna z uwagi na kontrowersje wokół Ezry Millera. Dziennikarze, powołując się na swoje źródła, twierdzą jednak, że nie ma szans zmienić aktora, bo gra on główną rolę i trzeba by było nakręcić większość scen od nowa. A produkcja i tak ma wysoki budżet.

Aquamana i Zaginione Królestwo - premiera w lutym 2023 roku w kinach.