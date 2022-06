Ezra Miller skasował swój Instagram. Nowe zarzuty o nękanie 12-letniego dziecka

fot. materiały prasowe

Ezra Miller ma kolejne problemy. Wcześniej został dwukrotnie aresztowany na Hawajach. Prokuratura już postawiła mu zarzuty. Teraz doszły oskarżenia o manipulowanie zaledwie 18-letnią Tokatą Iron Eyes. Jej rodzice złożyli pismo do sądu, w którym mogliśmy przeczytać: "Ezra używa przemocy, zastraszenia, groźby przemocy, strachu, wywoływania paranoi i urojeń oraz narkotyków, aby mieć wielki wpływ na nastoletnią Tokatę". Sąd postanowił przyznać nastolatce 30-dniową ochronę i wydał zakaz zbliżania się dla Ezry Millera. Jednak nie mogą oni tego nakazu wręczyć, bo aktor i towarzyszące mu młode, podobnie zmanipulowane dziewczyny uciekają przed służbami i nikt nie może ich znaleźć.

Ezra Miller kasuje konto na Instagramie

Najpierw Ezra Miller wrzucił kilka dziwacznych memów. Według wielu osób były one skierowane do służb, które nie mogą go zlokalizować. Widniały na nich takie teksty jak: "nie możecie mnie dotknąć, jestem w innym uniwersum" czy "to wiadomość z innego wymiaru". Następnie Miller podjął decyzję o usunięciu swojego konta na Instagramie.

Ezra Miller – nowe zarzuty

Jak donosi The Daily Beast, sąd przyznał tymczasową ochronę także matce 12-letniego dziecka. Według doniesień Miller nękał nie tylko dziecko, ale też jego rodzinę oraz sąsiada.

Matka dziecka podczas rozmowy z Millerem wspomniała o podróżowaniu z "plemieniem przyjaciół". Ezra wpadł wówczas we wściekłość i oskarżył ją o przywłaszczenie kulturowe.

- Wówczas rozpiął kurtkę i pokazał, że ma broń. Powiedział: "mówienie w taki sposób może doprowadzić do bardzo poważnej sytuacji".

Według relacji Miller chciał pełnić funkcję mentora 12-letniego dziecka, które identyfikuje się jako osoba niebinarna. Gdy matka zaprotestowała, ten znów wpadł we wściekłość. Jako że kobieta ubiera się w stylu subkultury gotyckiej, Miller oskarżył ją o praktykowanie czarnej magii i wampiryzm. Spytał, czy chce wypić jego krew.

Doszło też do dziwacznej sytuacji, w której Miller zaczął komplementować dziecko, objął je i dotykał po biodrze. Samo dziecko w rozmowie z dziennikarzem przyznaje, że w towarzystwie aktora było przerażone i zdenerwowane.

W mediach społecznościowych po kolejnych przerażających doniesieniach o działaniach Ezry Millera zwiększa się presja, by Warner Bros, czyli studio odpowiedzialne za Flasha, zaczęło reagować. Do tej pory nie doczekaliśmy się żadnego komentarza na ten temat.

Flash – premiera filmu 23 czerwca 2023 roku. Studio ma gigantyczny problem. Wygląda na to, że sytuacja wciąż będzie się pogarszać.