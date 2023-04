Arcane - czy jest szansa na 2. sezon w 2023 roku? Prezes Riot Games nie ma dobrych wieści

Fot. Materiały prasowe

Arcane to serial w uniwersum League of Legends, który na platformie Netflix zadebiutował w 2021 roku. Produkcja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno ze strony widzów, jak i krytyków i dość szybko potwierdzono, że historia będzie kontynuowana w 2. sezonie. Niestety wygląda na to, że na jego premierę będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Nico Laurent, prezes Riot Games, udzielił wywiadu dla chińskiego serwisu Billibilli, w którym zdradził, że 2. seria nie pojawi się w 2023 roku. Podał również powody stojące za taką decyzją - jednym z nich jest chęć zapewnienia jak najwyższej jakości.

Obejrzałem właśnie trzeci odcinek 2. sezonu przed moim lotem do Chin. Robimy postępy. Nie jest jeszcze gotowy i są tego dwa powody. Po pierwsze zależy nam na jakości. Nie chcemy się śpieszyć, to wymaga czasu. To dobry powód.

Drugi powód ujawniony przez Laurenta jest nieco zaskakujący. Okazuje się, że twórcy serialu nie byli pewni czy odniesie on sukces.

Szczerze mówiąc nie wiedzieliśmy czy pierwszy sezon okaże się sukcesem. Nie zaczynaliśmy więc wcześniej prac nad drugim sezonem... Gdybym wiedział, to zaczęlibyśmy drugi sezon znacznie wcześniej. Ale nie wiedzieliśmy, więc trochę poczekaliśmy, a teraz ponosimy tego konsekwencje.