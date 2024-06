Plakat z 2. sezonu Arcane. Nawiązuje do 1. serii animacji Netflixa

fot. materiały prasowe

Reklama

Arcane: League of Legends w 2021 roku podbiło serca nie tylko graczy ale również wielu widzów na Netflix. Serial chwalono za wspaniałą animację i świetną historię. W serwisie Rotten Tomatoes ma 100% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków oraz 96% "świeżości" od użytkowników. Niespodziewany sukces Arcane sprawił, że gigant streamingowy zamówił kolejny sezon.

2. seria zadebiutuje na platformie w listopadzie 2024 roku. Do tej pory opublikowano tylko krótki teaser, ale teraz zaprezentowano nowy plakat, który możecie zobaczyć poniżej. Warto zauważyć, że oglądamy odwrócenie ról z plakatu z pierwszego sezonu, gdy to Vi obejmowała Powder w ten sam sposób.

fot. Netflix

Twórcami animacji są Christian Linke i Alex Yee. W serialu osierocone siostry Vi (Hailee Steinfeld) i Jinx (Ella Purnell) dokonują skoku w bogatym mieście Piltover, po czym wywołują kłopoty na ulicach podziemnej dzielnicy Zaun. W oryginalnej obsadzie głosowej znaleźli się również Kevin Alejandro, Katie Leung, Jason Spisak, Toks Olagundoye, Harry Lloyd, JB Blanc, Reed Shannon i Mick Wingert.

W kwietniowym wywiadzie dla Tech Radar Ella Purnell (Fallout) miała trudności z przypomnieniem sobie, co wydarzyło się w 1. sezonie Arcane. Następnie dodała:

Właściwie dopiero co wróciłam do studia, żeby dokończyć ADR dla finału 2. sezonu i płakałam. Więc myślę, że inni też będą płakać. To jest druzgocące i nikt nie poczuje się dobrze po jego obejrzeniu.

ADR, czyli Automated Dialogue Replacement, to proces nagrywania dialogów w studiu po zakończeniu zdjęć w celu zastąpienia pierwotnie nagranych kwestii na planie. Zwykle jest to spowodowane słabą jakością dźwięku nagranego w ujęciu.

Arcane - zdjęcia i plakaty z 1. sezonu