Ród smoka - czas trwania premierowego odcinka 2. sezonu. Bez zaskoczeń?

fot. HBO

Premiera 2. sezonu Rodu smoka, czyli prequela Gry o tron zbliża się wielkimi krokami. Dowiemy się, jak potoczy się walka o Żelazny Tron pomiędzy Rhaenyrą Targaryen (Emma D'Arcy) a jej młodszym przyrodnim bratem Aegonem (Tom Glynn-Carney). Poznamy też konsekwencje, jakie przyniesie śmierć Luke’a (Elliot Grihault), syna Rhaenyry, z ręki Aemonda (Ewan Mitchell) z finału poprzedniej serii.

Pierwszy odcinek 2. sezonu zadebiutuje na polskim HBO 17 czerwca. Serwis winteriscoming.net podał, że jego tytuł będzie nosić A Son for a Son (pol. Syn za syna). To fraza pochodząca bezpośrednio z książki Ogień i krew George'a R.R. Martina. Odnosi się do spisku męża Rhaenyry, Daemona Targaryena (Matt Smith), mającego na celu zemstę za śmierć Luke'a.

HBO podało też ramówkę, w której wyjawiło długość premierowego epizodu. Według serwisu pierwszy odcinek 2. sezonu Rodu smoka będzie trwał godzinę i 4 minuty. Oznacza to, że czas emisji wynosi mniej więcej tyle, co średnia długość epizodów 1. sezonu, czyli 62 minuty. Przypomnijmy, że najkrótszy odcinek tej serii trwał 54 minuty, a najdłuższy 67 minut.

O ile czas trwania odcinka pozostał w normie, tak nie można tego powiedzieć o długość 2. sezonu, który będzie liczyć tylko 8 epizodów. To o dwa mniej w stosunku do 1. serii.

Odcinki nowej odsłony będą pojawiać się co tydzień na platformie streamingowej HBO Max oraz na kanale HBO. Premiera finałowego epizodu jest zaplanowana na 4 sierpnia w USA (w Polsce będzie już kolejny dzień).

Ród smoka - zdjęcia i plakaty z 2. sezonu