Kto zagra złoczyńcę X-Menów w MCU? Gwiazda Diuny kandydatem do filmu ze świata Avengers

Wiemy, że X-Meni odegrają ważne role w Sadze Mutantów MCU, która rozpocznie się po Avengers: Secret Wars. Według plotek głównym złoczyńcą w historiach o mutantach ma być tak zwany Mister Sinister. Nowe nieoficjalne informacje sugerują, że Javier Bardem (Diuna) jest kandydatem do tej roli. Mister Sinister ma pojawiać się przez całą Sagę Mutantów, co czyni tę rolę jedną z kluczowych.

X-Meni w MCU

Podobno zdjęcia do filmu ruszą już w 2026 roku, a obecnie trwa casting, dlatego co chwilę pojawiają się kolejne nazwiska aktorów. Mister Sinister to mistrz manipulacji. Dysponuje zdolnością regeneracji, może przybierać dowolną postać, posiada nadludzką siłę, telepatię, telekinezę oraz geniusz intelektualny.

Jeśli wierzyć plotkom, kulminacją Sagi Mutantów ma być film Avengers vs. X-Men, więc rola złoczyńcy obeznanego w manipulacji wydaje się idealnie pasować do tego konceptu. Na razie jednak wszystkie informacje o Sadze Mutantów pozostają nieoficjalne, ponieważ Marvel Studios wciąż koncentruje się na zakończeniu Sagi Multiwersum i premierzeAvengers: Secret Wars.