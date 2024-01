Argylle. Tajny szpieg - Henry Cavill o roli agenta. Kluczem było nie grać "zbyt realistycznie"?

fot. Universal Picture // Apple TV+

Henry Cavill ma zagrać tytułowego agenta w filmie Argylle. Tajny szpieg. Aktor w rozmowie z portalem Screen Rant wyjaśnił, co było dla niego ważne, jeśli chodzi o wejście w rolę. Okazuje się, że grany przez niego bohater postrzega samego siebie trochę inaczej, niż ludzie wokół niego.

Argylle. Tajny szpieg - Henry Cavill o roli agenta

Jak stwierdził Henry Cavill w wywiadzie dla Screen Rant:

Nie czerpałem inspiracji z żadnych innych źródeł. Nie chciałbym zdradzać za wiele, ale Argylle to postać, która bierze siebie bardzo na poważnie; w jego głowie to wszystko jest sprawą życia i śmierci. Jednak jeśli chodzi o widza i sam film, to nie traktują Argylle na serio, więc to sytuacja, w której stąpa się po cienkim lodzie - jeśli będziesz grał zbyt realistycznie lub naturalistycznie, to w pewnym sensie zepsujesz żart, więc musisz zagrać na poważnie, ale w trochę bardziej przesadzony sposób, by wpasować się w ton filmu. Na tym się skupiłem.

Argylle. Tajny szpieg - fabuła

Argylle to thriller szpiegowski. Bryce Dallas Howard zagra Elly Conway, autorkę serii bestsellerowych powieści szpiegowskich, która kocha samotne wieczory w domu w towarzystwie komputera i kota Alfiego. Ale kiedy fabuła jej fikcyjnych książek - które koncentrują się na tajnym agencie Argylle i jego misji rozwikłania globalnego syndykatu szpiegowskiego - zaczyna odzwierciedlać tajne działania prawdziwej organizacji szpiegowskiej, spokojne wieczory w domu stają się przeszłością.

Argylle. Tajny szpieg - kinowa premiera 2 lutego. W późniejszym terminie film trafi na platformę Apple TV+.

