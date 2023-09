Argylle - pierwszy zwiastun. Henry Cavill błyszczy w szpiegowskim thrillerze; to nowy film reżysera Kingsmana!

Fot. Materiały prasowe

Apple i Universal pokazało pierwszą zapowiedź Argylle - nowego szpiegowskiego thrillera od Matthew Vaughna, który w przeszłości wyreżyserował między innymi takie produkcje jak X-Men: Pierwsza klasa, Gwiezdny pył, Kick-Ass i wszystkie odsłony serii Kingsman: Tajne służby. Zobaczcie zwiastun poniżej. Jest na co czekać?

Argylle - pierwszy zwiastun

Argylle - premiera, obsada, fabuła

Tak jak wspomnieliśmy we wstępie, reżyserem Argylle jest Matthew Vaughn. Prace nad projektem ogłoszono w czerwcu 2021 roku. Film opowiada o autorce bestsellerowych powieści szpiegowskich, dla której prawdziwym niebem na Ziemi są wieczory spędzone w domu, w doborowym towarzystwie kota Alfiego i komputera. Problem pojawia się wtedy, gdy fabuła jej książek, opowiadających o tajnym agencie Argylle, zaczyna do złudzenia przypominać działania prawdziwej grupy szpiegowskiej. W ten sposób bohaterka wyruszy w podróż po świecie, by ścigać grupę zabójców w towarzystwie Aidena, tajnego agenta z feralnym uczuleniem na koty.

W głównych rolach zobaczymy Sama Rockwella, Henry’ego Cavilla i Bryce Dallas Howard.

Argylle - premiera odbędzie się 27 lutego 2024 roku w kinach.

