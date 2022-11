Arma 3 wykorzystywana do tworzenie fake newsów

Materiały filmowe z gier wideo podszywające się pod prawdziwe zdarzenia, zwłaszcza te z konfliktów zbrojnych, nie są niczym nowym. Praktyka ta nasiliła się w tym roku w związku z agresją Rosji na Ukrainie i często to właśnie Arma 3 jest wykorzystywana jako źródło fałszywych materiałów filmowych. Twórcy z Bohemia Interactive odnieśli się do tych filmów i wyjaśnili, jak odróżnić prawdziwe klipy od fałszywek.

Czeskie studio napisało, że ogromna ilość treści generowanych przez użytkowników oraz modów, z których wiele dotyczy rosyjskiego i ukraińskiego sprzętu, dostępnych w Arma 3 sprawia, że jest to idealna gra do tworzenia fałszywek. „Podczas gdy schlebia nam to, że Arma 3 symuluje współczesne konflikty wojenne w tak realistyczny sposób, z pewnością nie jesteśmy zadowoleni, że może być ona mylona z prawdziwymi materiałami wojennymi i wykorzystywana jako propaganda wojenna” – napisał Pavel Křižka, PR Manager Bohemia Interactive.

Křižka napisał, że materiały z Arma 3 został użyte jako fałszywe materiały filmowe z konfliktów w Afganistanie, Syrii, Palestynie, a nawet pomiędzy Indiami a Pakistanem. Ale szczególnie popularną metodą jest tworzenie klipów udających, że pochodzą z rosyjskiej agresji na Ukrainę. Często trafiają one do sieci i są od czasu do czasu pokazywane w legalnych mediach, które wierzą, że są prawdziwe.

Klip, który krążył w październiku, rzekomo pokazujący ukraińskie wojsko uderzające w czołgi armii rosyjskiej, okazał się być materiałem z gry Arma 3. Część tego samego klipu została również wykorzystana w fałszywce z 2020 roku, która sugerowała, że jest to amerykańska broń przeciwlotnicza niszcząca irański pocisk. Był też przypadek z 2018 roku, gdy rosyjska telewizja pokazała klip z Arma 3, który według niej był rzeczywistym materiałem z wojny w Syrii.

Bohemia Interactive próbowała oflagować te filmy u właścicieli platform, takich jak YouTube, ale takie działania często okazują się nieskuteczne. „Stwierdziliśmy, że najlepszym sposobem na uporanie się z tym problemem jest aktywna współpraca z wiodącymi mediami i podmiotami sprawdzającymi fakty (takimi jak AFP, Reuters i inne), które mają lepszy zasięg i możliwości skutecznej walki z rozprzestrzenianiem się materiałów filmowych typu fake news”.

Deweloper podał szereg wskazówek, jak odróżnić prawdziwy materiał filmowy od klipów z rozgrywki w Arma 3:

Bardzo niska rozdzielczość

Nawet całkiem wiekowe smartfony mają możliwość dostarczania filmów w jakości HD. Fałszywe filmy mają zazwyczaj znacznie niższą jakość i są celowo rozpikselowane i rozmyte, aby ukryć fakt, że pochodzą z gry wideo.

Trzęsąca się kamera

Aby dodać dramatyzmu, takie filmy często nie są nagrywane w grze. Autorzy filmują ekran komputera z uruchomioną grą w niskiej jakości i z przesadnym drżeniem kamery.

Często dzieją się w ciemności / w nocy

Materiał filmowy jest często ciemny, aby ukryć niewystarczający poziom szczegółowości sceny z gry wideo.

Najczęściej bez dźwięku

Efekty dźwiękowe w grze można odróżnić od rzeczywistych.

Nie widać ludzi w ruchu

Podczas gdy gra może symulować ruch pojazdów wojskowych stosunkowo realistycznie, uchwycenie naturalnie wyglądających ludzi w ruchu jest nadal bardzo trudne, nawet w najbardziej nowoczesnych grach.

Widoczne elementy Heads Up Display (HUD)

Czasami widoczne są interfejsy gracza, takie jak wybór broni, liczniki amunicji, status pojazdu, komunikaty w grze itp. Często pojawiają się one na krawędziach lub w rogach materiału filmowego.

Nienaturalne efekty cząsteczkowe

Nawet najnowocześniejsze gry mają problem z naturalnym przedstawieniem wybuchów, dymu, ognia i pyłu, a także tego, jak wpływają na nie warunki środowiskowe. Zwróć uwagę przede wszystkim na dziwnie oddzielone chmury.

Nierealistyczne pojazdy, mundury, wyposażenie

Osoby z zaawansowaną wiedzą na temat sprzętu wojskowego mogą rozpoznać użycie nierealistycznych zasobów wojskowych dla danego konfliktu. Na przykład, w jednym z szeroko rozpowszechnionych fałszywych filmów, amerykański system obrony powietrznej C-RAM zestrzeliwuje amerykański samolot szturmowy A-10. Jednostki mogą również mieć nieautentyczne insygnia, kamuflaż itp.

Křižka zakończył prosząc graczy Arma 3 i twórców treści o odpowiedzialne podejście do materiałów z gier, np. wyraźne zaznaczenie, że materiał, który zamieszczają pochodzi z gry wideo.

Arma 3 nie jest jedyną grą wykorzystywaną do fałszowania prawdziwych zdarzeń. Pewien pakistański polityk uważał w 2019 roku, że prawdziwy jest film z GTA V, na którym lądujący samolot ledwo omija cysternę stojącą na pasie startowym. Był też przypadek, gdy rosyjskie ministerstwo obrony twierdziło, że kadry z trailera gry mobilnej AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron były „niezbitym dowodem” na to, że Stany Zjednoczone pomagały ISIS w 2017 roku.