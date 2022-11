Gran Turismo 7 może być kolejną grą z PlayStation, która trafi na PC

fot. SIE

Sony jasno dało do zrozumienia, że zamierza przenosić niektóre ze swoich produkcji na PC. Doczekaliśmy się już portów takich tytułów, jak Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei, Horizon: Zero Dawn, Days Gone czy Sackboy: Wielka Przygoda, a za jakiś czas może dołączyć do nich Gran Turismo 7. Taką informację przekazał ojciec serii, Kazunori Yamauchi.

Yamauchi został zapytany przez redaktora serwisu GT Planet o to, czy rozważa przeniesienie GT7 na PC. Odpowiedź była twierdząca. Jest jednak pewien haczyk. Twórcy zaznaczył bowiem, że najnowsza odsłona słynnego cyklu wyścigów jest wymagającą produkcją, przez co stworzenie portu może nie być łatwe.

Gran Turismo to bardzo dobrze dostrojony tytuł. Nie ma wielu urządzeń, które mogłyby uruchomić tę grę natywnie w natywnym 4K i 60 klatkach na sekundę, więc jednym ze sposobów na osiągnięcie było skupienie się na konkretnej platformie. Nie jest to łatwy temat, ale oczywiście jest to coś czemu się przyglądamy i rozważamy to.

Przypominamy, że Gran Turismo 7 zadebiutowało w marcu 2022 roku na PlayStation 4 i PS5. Gra spotkała się z pozytywnym odbiorem, choć nie brakowało pewnych głosów krytyki związanych przede wszystkim z monetyzacją.