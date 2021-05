Armia umarłych - sukces w Netflixie. Film wchodzi do TOP wszechczasów

Netflix

Portal Deadline ponownie publikuje wyniki oglądalności filmu w Netflixie. Do tej pory wszystkie ich prognozy na wyniki z czterech tygodni wyświetlania się sprawdzają, więc uznajemy, że dane, które dostają są rzetelne i sprawdzone. Wynika z nich, że Armia umarłych jest wielkim sukcesem Netflixa. W ciągu czterech tygodni film ma zostać wyświetlony w 72 mln gospodarstw domowych.

Dzięki temu wynikowi jest on w TOP 10 wszechczasów filmów Netflixa. Ląduje on na miejscu dziewiątym ex aequo z Niebo o północy. Dodano również, że film Snydera był na pierwszym miejscu popularności w ponad 70 krajach i w TOP 10 popularności w ponad 90 krajach.

Wciąż najpopularniejszym filmem Netflixa pozostaje Tyler Rake: Ocalenie z wynikiem wyświetleń w 99 milionach gospodarstw domowych. Tak na obecną chwilę wygląda TOP 10.

Netflix - najpopularniejsze filmy

9. Armia umarłych - 72 mln

Netflix więc może być zadowolony, że z góry dał zielone światło na filmowy prequel o Ludwigu Dieterze oraz spin-off anime, w którym poznamy genezę Scotta granego przez Bautistą w trakcie upadku Las Vegas. Tam też zostanie poruszona kwestia tajemniczego źródła epidemii zombie. Sam Zack Snyder ma wyreżyserować dwa odcinki, a showrunnerem jest Jay Oliva.

