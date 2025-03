Aktorzy kontra media społecznościowe - Scarlett Johansson na celowniku. Czy Czarna wdowa powróci?

Źródło: Marvel

Scarlett Johansson to jedna z niewielu gwiazd Hollywood o wielkim nazwisku, która nie używa mediów społecznościowych. O ich znaczeniu w kontekście tworzenia filmów zrobiło się ostatnio głośno za sprawą Mayi Hawke, która opowiedziała o przypadkach, gdy do produkcji nie dobrano najlepszych aktorów, ale tych, którzy mieli więcej obserwujących w mediach społecznościowych. Dla wielu producentów jest to najważniejszy wskaźnik. Scarlett Johansson wcale się tym jednak nie przejmuje.

Scarlett Johansson jest naciskana o założenie Instagrama

W rozmowie z InStyle powiedziała o tym w kontekście filmu Jurassic World: Odrodzenie. Okazuje się, że nawet ją próbowano przekonać do założenia social mediów:

Nawet dziś dostałam maila od Universal Pictures z pytaniem: "Hej, może zastanowiłabyś się nad założeniem Instagrama w celu promocji Jurassic World: Odrodzenie?" Jest na mnie wiele prób nacisku na dołączenie do mediów społecznościowych. To sprawia, że czasem się zastanawiam: "Czy jest opcja, w której to robię, ale pozostaje prawdziwa?" I wydaje mi się, że nie ma. Cała moja praca opiera się na prawdzie. To najważniejszy składnik. Gdybym była osobą, która bardzo lubi media społecznościowe, to bym z nich korzystała, ale nie jestem. Poza tym - myślę, że film sobie poradzi.

W rozmowie z tym samym magazynem poruszono też kwestię powrotu do MCU. Natasha Romanoff, w którą aktorka wcielała się na przestrzeni lat, zmarła w Avengers: Koniec gry, ale zabawy Kinowego Uniwersum Marvela z multiwersum mogłyby doprowadzić do jej powrotu. Jest też opcja odwiedzenia jej przeszłości, tak jak to zrobiono w Czarnej wdowie. Co na to aktorka?

Natasha nie żyje. Okej? [Fani] nie chcą w to uwierzyć. "Ale mogłaby wrócić!" Musimy pozwolić jej odejść. Uratowała świat. Niech ma swój bohaterski moment.

