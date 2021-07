Armia złodziei - zwiastun zapowiada prequel Armii umarłych. Czy są zombie?

fot. Netflix

Armia złodziei rozgrywa się przed wydarzeniami z filmu Armia umarłych, gdy epidemia zombie dopiero wybucha. Bohaterem jest znany z filmu Snydera Dieter, który jest kasjerem z małego miasteczka. Zostaje on wciągnięty w przygodę życia przez tajemniczą kobietę, która werbuje go do ekipy najbardziej poszukiwanych przez Interpol przestępców. Razem planują serię skoków na najlepiej zabezpieczone sejfy w całej Europie.

Armia złodziei - zwiastun

Zwiastun pokazuje też związek z Armią umarłych, ponieważ nie jest to historia osadzona w czasach przed epidemią zombie, ale już w jej trakcie. Oznacza to, że żywe trupy są obecne w tle, bo epidemia wybuchła w USA, a akcja rozgrywa się w Europie.

W obsadzie są Matthias Schweighöfer, Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan i Jonathan Cohen. Za historię odpowiedzialni są Zack Snyder i Shay Hatten, a Hatten sam napisał scenariusz. Matthias Schweighöfer, który grał również w Armii umarłych, stoi za kamerą.

Armia złodziei - premiera jesienią 2021 roku w Netflixie.

