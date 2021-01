Army of the Dead - nowe zdjęcia z filmu Netflixa w reżyserii Zacka Snydera

fot. Vero/Zack Snyder

Army of the Dead to film akcji o wybuchu apokalipsy zombie, który wyreżyserował Zack Snyder. Opowiada o grupie najemników, którzy próbują dokonać największego w historii napadu w Las Vegas podczas ataku zombie. Ekipą dowodzi postać, którą gra Dave Bautista, znany z roli Draxa w Strażnikach Galaktyki.

Snyder w wywiadzie podkreśla, że film łączy ze sobą gatunek filmów o zombie z akcją, ale widzowie otrzymają również niesamowite postacie podczas fantastycznej podróży. Fani mają być zaskoczeni, że w tych bohaterach jest dużo ciepła i prawdziwych emocji.

Film trafi na Netflix pod koniec 2021 roku. Przypomnijmy, że wcześniej streamingowy gigant właśnie ogłosił, że zamierza poszerzyć uniwersum o kolejne produkcje. Powstanie filmowy prequel oraz serial anime. Zobaczcie dwa nowe zdjęcia opublikowane przez EW:

Army of the Dead