UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W zgodzie z tradycją Marvel Studios finał Daredevil: Born Again zawiera scenę po napisach. Gdy zaczynają się napisy końcowe, platforma Disney+ pyta widza, czy chce je pominąć – w ten sposób od razu przeskakujecie do tej sceny. Co dokładnie ona pokazuje i czy jest ważna?

Scena po napisach finału sezonu

Scena po napisach dotyczy Punishera, który przebywa w niewoli w placówce oddziału jednostki podległej burmistrzowi Fiskowi. Przetrzymujący go funkcjonariusze są wielbicielami antybohatera – noszą na strojach te same czaszki, co on. Frank Castle rozmawia ze strażnikiem o imieniu Anthony, którego zdołał namówić do uściśnięcia ręki, po czym brutalnie ją łamie. Zabiera klucz i wymyka się z niewoli. Co to oznacza?

Jest to sugestia, że Frank ucieknie, a jego dalsze losy poznamy w "specjalnej prezentacji", czyli zapowiedzianym minifilmie o Punisherze, tworzonym we współpracy z Jonem Bernthalem. Najpierw ten projekt ujrzy światło dzienne, a dopiero potem drugi sezon Daredevila.

Dokładne daty premiery obu tytułów nie zostały jeszcze ogłoszone, ale wszystko wskazuje na to, że nie zobaczymy ich wcześniej niż w 2026 roku.

