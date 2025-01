Flash z Ezrą Millerem spodobał się gwieździe serialu, ale: "Zagrał jakby obniżyli mu IQ..."

Flash z 2023 roku okazał się katastrofalną porażką, która mało komu przypadła do gustu. Film krytykowano za niskiej jakości efekty specjalne i przeładowanie nimi, słabą i przesadzoną grę aktorską kontrowersyjnego głównego aktora, żerowanie na nostalgii związanej z powrotem dawnej, kinowej inkarnacji Mrocznego Rycerza, a wątpliwości budziło też przywracanie do życia martwych aktorów w celu taniego występu gościnnego. Produkcja zarobiła 271 mln dolarów na całym świecie. Warto jednak przypomnieć, że borykała się z niebotycznymi problemami produkcyjnymi, przepisywaniem scenariusza, fundamentalnymi zmianami, również na stołku reżysera i w zarządzie Warner Bros., a także kontrowersjami wokół Ezry Millera.

Niektórzy fani Szkarłatnego Speedstera uważają nawet, że to serial CW lepiej sobie poradził z przeniesieniem tego bohatera do świata aktorskiego. Byli też oburzeni, że film w żaden sposób nie nawiązał do produkcji, która tak długo utrzymywała się na szczycie ramówki i przyciągała miliony widzów przed telewizory.

O Flashu z 2023 roku wypowiedział się Tom Cavanagh podczas Fan Expo Portland. Aktor zaistniał w serialu początkowo z roli Reverse Flasha, nemesis głównego bohatera, ale na przestrzeni 9. sezonów i licznych crossoverów wcielał się w rozmaite postaci, a nawet kilkukrotnie reżyserował niektóre odcinki. Co miał do powiedzenia o filmie kinowym?

Widziałem go i podobał mi się! Powiem tak - wiem o tym, że mieli mnóstwo problemów poza kamerami. Zrobili niesamowitą robotę. Pierwsza połowa filmu, a mówię to jako osoba, która jest bardzo protekcyjna względem Granta Gustina, była świetna [w wykonaniu Ezry Millera]. Zagrał [Flasha] jakby obniżyli mu IQ i uważam, że to było fajne. Zrobili to celowo, żeby Barry był bardziej niewinny i inny. To był dobry pomysł, bo nie chcesz powtarzać tego samego, co zrobił gość w telewizji.

Kiedy pojawia się Michael Keaton, to myślisz sobie: "O chole**". Wiecie co jest na okładce DVD Flasha? Batman. To już coś mówi o filmie, prawda?

Geneza postaci była inna od naszej i uważam, że zostało to znakomicie zrobione. [...] Pamiętam rozmowę z Geoffem Johnsem o tym. On jest w DC, a Marvel wtedy kopał tyłki. Pytam go: "Co sądzisz o ich sukcesie?" A on na to: "To, co jest dobre dla komiksów, jest dobre dla nas wszystkich." I teraz uważam podobnie.