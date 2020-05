Arnold Schwarzenegger powróci jako Dutch w grze Predator: Hunting Grounds

Predator: Hunting Grounds nie do końca spełniło oczekiwania fanów i spotkało się raczej z umiarkowanie pozytywnym przyjęciem. Twórcy nie zamierzają jednak porzucać swojego dzieła i będą je nadal rozwijać - możliwe więc, że z czasem stanie się ono znacznie lepszym tytułem. Ujawniono, że nadchodząca nowa zawartość związana będzie z postacią Dutcha, w którą w filmie z 1987 roku wcielał się Arnold Schwarzenegger.

Zawartość zostanie podzielona na dwie części - darmową, dostępna dla wszystkich posiadaczy gry oraz płatną. Ta pierwsza obejmować będzie taśmy, które można zdobyć w toku rozgrywki i przesłuchać, by dowiedzieć się co działo się z Dutchem. Decydując się na zakup płatnego rozszerzenia będzie można zaś pozyskać postać Arnolda Schwarzeneggera i wcielić się w niego w grze. Oba dodatki dostępne będą od 26 maja. Nieco później, bo w czerwcu, wszyscy gracze mają otrzymać dostęp do broni Dutcha - karabinu QR5 "Hammerhead" oraz noża.

Potwierdzono również, że wirtualny Dutch przemówi głosem Schwarzeneggera. Przypominamy, że aktor już jakiś czas temu wygadał się, że pracuje nad projektem związanym z marką Predator.

Predator: Hunting Grounds dostępne jest na PC oraz PlayStation 4.

Predator: Hunting Grounds