Predator: Hunting Grounds trafi na kolejne platformy. Zagrają między innymi posiadacze konsol Xbox

fot. materiały prasowe

Reklama

Predator: Hunting Grounds zadebiutowało na PC i PS4 w kwietniu 2020 roku i jak na razie posiadacze Xboksów nie mieli okazji, by zapoznać się z tym tytułem. W tym roku ma to się jednak zmienić, bo nowy wydawca poinformował o planach przeniesienia gry na kolejne platformy.

Prawa do gry powróciły do 20th Century Games i firma wraz z twórcami, studiem Illfonic, zapowiedziała ulepszenie rozgrywki oraz wprowadzenie wszystkich wydanych do tej pory dodatków, a następnie wypuszczenie Hunting Grounds na PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Dokładny termin nie został podany, ale debiut planowany jest jeszcze na ten rok.

Za kilka miesięcy powinniśmy przekonać się, na ile zmiany i nowości wpłyną na odbiór gry, którą w naszej recenzji oceniliśmy jedynie na 5/10.