fot. BBC

8 lat czekania na kontynuację serialu Tabu! Wielu widzów niewątpliwie straciło nadzieję, że ona kiedykolwiek powstanie, i zaakceptowało fakt, że to jednosezonowy hit, do którego mogą wracać. Tom Hardy jednak w nowej rozmowie wyjaśnia, dlaczego tyle to trwało, i mówi, czy ten drugi sezon w ogóle powstanie.

Czy będzie 2. sezon Tabu?

Tom Hardy powiedział w rozmowie z MovieWeb, że scenariusze drugiej serii Tabu są wreszcie gotowe! Potwierdził oficjalnie, że po ośmiu latach pracy udało się je ukończyć. Dlaczego trwało to tak długo? Tom Hardy mówi wprost: "Byłem zajęty". Przy projekcie pracował między innymi Steven Knight, twórca Peaky Blinders, ale Hardy jest również współtwórcą serii.

– Tabu to coś ważnego dla mnie i mojej rodziny oraz Stevena. Chcieliśmy się nie spieszyć, aby to zrobić dobrze. Ostatnie siedem lat pracowałem nad Venomem, więc to musiało mieć niższy priorytet. Jest to jednak projekt, który traktuję z wielką pasją. Kiedy mam przestrzeń, by poświęcić się temu odpowiednio, prawidłowo do tego wracam. Nie jest to coś, czego nigdy nie chcieliśmy zrobić. To było pytanie o to, kiedy to zrobimy – i musimy to zrobić dobrze.

Na razie nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących produkcji ani możliwej daty premiery.