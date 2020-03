Arnold Schwarzenegger użyczy głosu w nowej grze o Predatorze

Arnold Schwarzenegger po latach powróci do uniwersum Predatora. Nie chodzi jednak o kolejną część filmowej serii, a o grę. Aktor przyznał w wywiadzie z serwisem TheArnoldFans, że został poproszony o udzielenie głosu w nadchodzącej produkcji. Nie zdradza on jej tytułu, ale można spodziewać się, że chodzi tutaj o Predator: Hunting Grounds, czyli sieciową produkcję ze starciami 5 vs 1, w której drużyna graczy będzie walczyć o przetrwanie z kosmicznym łowcą. Oczywiście, istnieje też niewielka szansa na to, że "Arnie" przypadkiem wyjawił istnienie zupełnie innego, niezapowiedzianego jeszcze projektu.

Pewnego dnia leciał Predator, więc powiedziałem mojej dziewczynie, żebyśmy obejrzeli początek. Ostatecznie obejrzeliśmy cały film, bo nadal świetnie się go ogląda. Inne filmy nie zawsze dobrze się trzymają, ale Predator czy Terminator dobrze zniosły próbę czasu i świetnie się je ogląda. Co ciekawe, po tygodniu zostałem poproszone o udzielenie głosu w grze o Predatorze. Świetnie było więc obejrzeć film i wejść w ten klimat przed nagraniami - wyjawia Schwarzenegger

Predator: Hunting Grounds zadebiutuje 24 kwietnia 2020 roku na PC oraz PlayStation 4. Po premierze dowiemy się, czy to rzeczywiście w tej grze usłyszymy Arnolda Schwarzeneggera.