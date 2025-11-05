Arnold Schwarzenegger znów w Predatorze? Producent potwierdza rozmowy!

fot. materiały prasowe

Reklama

Producent filmu Predator: Strefa zagrożenia, Fred Rosenblatt, w rozmowie z Deadline ujawnił, że reżyser i scenarzysta ostatnich trzech filmów z serii Dan Trachtenberg kilkukrotnie już spotkał się z Arnoldem Schwarzeneggerem. Panowie prowadzą rozmowy o tym, by aktor mógł powrócić do ikonicznej roli Dutcha z pierwszego Predatora.

Predator - powrót Arnolda Schwarzeneggera?

- Arnold i Dan kilka razy się spotkali. Jest wielkim fanem tego, co do tej pory zrobiliśmy. Po premierze filmu Predator: Strefa zagrożenia będziemy dalej rozmawiać. Mam nadzieję, że będziemy mieć szansę zrobić coś z Arnoldem, bo byłoby to fantastyczne!

Na razie nie wiadomo, w jakim projekcie Arnold Schwarzenegger mógłby powrócić do roli Dutcha. Po tym, jak Dan Trachtenberg zmienił oblicze franczyzy Predator wraz z filmami Predator: Prey, Predator: Pogromca zabójców oraz Predator: Strefa zagrożenia, wszystko jest możliwe.

Dzięki scenie po napisach Predatora: Pogromcy zabójców znamy kontekst, w jakim Dutch może powrócić. Predatorzy mają na statku magazyn wspomnianych pogromców, czyli różnych istot z całej galaktyki, którzy wygrali starcie z kosmicznym łowcą. Trzymają ich zamrożonych dzięki zaawansowanej technologii; dlatego są tam osoby z różnych epok – tak jak w tej animacji tylko dla dorosłych widzieliśmy samuraja, kobietę wikinga i pilota z czasów II wojny światowej. Na tym statku jest też Naru, bohaterka Predator: Prey. Dlatego kontynuacja wątków Naru i Dutcha musiałaby być z tym związana.

Wiemy, że Dan Trachtenberg planuje Predator: Prey 2, więc niewykluczone, że rozmowy ze Schwarzeneggerem dotyczą tego projektu. Na razie konkretów nie znamy. Podkreślany jest entuzjazm aktora co do powrotu, więc są na to wielkie szanse.