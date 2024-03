Arnoldowi Schwarzeneggerowi wszczepiono rozrusznik serca. "Stałem się bardziej maszyną"

Instagram/Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger w zeszły poniedziałek przeszedł kolejną operację serca, w trakcie której legendarnemu aktorowi wszczepiono rozrusznik. Ikona Hollywood zapewnia jednak, że choć "stał się bardziej maszyną", jest w dobrej formie fizycznej - w miniony piątek wziął nawet udział w dużej imprezie poświęconej ochronie środowiska wraz z Jane Fondą.

Ekranowy Terminator już w 1997 roku poddał się dwóm operacjom na otwartym sercu, w trakcie których wymieniono mu zastawki płucną i aortalną. Zabiegi te zostały powtórzone w 2018 i 2020 roku; warto zwrócić uwagę, że średni czas trwałości wprowadzonych do ciała zastawek tego typu wynosi od 12 do 15 lat.

W swoim podcaście Arnold's Pump Club 76-letni aktor wyznał:

W zeszły poniedziałek przeszedłem operację, dzięki której stałem się bardziej maszyną: dostałem rozrusznik serca. Przede wszystkim chcę, żebyście wiedzieli, że radzę sobie świetnie! W poniedziałek miałem operację, a w piątek byłem już na dużej imprezie ekologicznej wraz z moją przyjaciółką i pasjonatką zdrowego trybu życia, Jane Fondą. Nikt by nie pomyślał, że zacząłem tydzień od operacji.

Schwarzenegger dodał:

Chcę podziękować całemu zespołowi z kliniki w Cleveland. Wszyscy lekarze i pielęgniarki zaopiekowali się mną w najlepszy sposób i sprawili, że operacja była możliwie bezbolesna.

Aktor w najbliższym czasie pojawi się w kilku projektach ekranowych. Jednym z nich ma być film świąteczny The Man With The Bag, w którym Schwarzeneggerowi będzie partnerował Alan Ritchson (Reacher).

