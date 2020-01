Arrow - zdjęcia z finałowego odcinka serialu. Powracają znani bohaterowie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Już 28 stycznia na antenie stacji The CW pojawi się 10. odcinek 8. sezonu serialu Arrow, będący jednocześnie finałowym epizodem całej produkcji. Został on zatytułowany Fadeout. Wygląda na to, że pogrzeb Olivera Queena będzie główną częścią tego finału. W odcinku pojawi się wiele dobrze znanych widzom serialu postaci. Na zdjęciach promujących ten epizod możemy zobaczyć między innymi Susannę Thompson jako Moirę Queen, Coltona Haynesa jako Roya Harpera, Willę Holland jako Theę Queen, Seę Shimookę jako Emiko Queen oraz przede wszystkim Emily Bett Rickards jako Felicity. Odcinek wyreżyserował James Bamford na podstawie scenariusza, który napisali Marc Guggenheim i Beth Schwartz. Zdjęcia z odcinka są dostępne w poniższej galerii.