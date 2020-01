Supergirl i Batwoman - zwiastuny kolejnych odcinków seriali

26 stycznia na antenie stacji The CW zadebiutuje 11. odcinek 5. sezonu serialu Supergirl. Został on zatytułowany Back From the Future - Part One. W nim tytułowa bohaterka będzie musiała uporać się z naśladowcą znanego już z serialu antagonisty, Toymana. Jednak najważniejszym wydarzeniem epizodu jest powrót Winna z przyszłości, dawno niewidzianego przyjaciela Supergirl. W sieci pojawił się zwiastun tego odcinka. Wideo jest dostępne poniżej.

Tego samego dnia zadebiutuje również 11. odcinek 1. sezonu serialu Batwoman zatytułowany An Un-Birthday Present. W nim Kate i Alice walczą z demonami przeszłościami, a w Gotham pojawia się nieoczekiwany gość. Zadebiutowała zapowiedź tego epizodu.