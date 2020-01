Kryzys na Nieskończonych Ziemiach - cameo postaci z filmów i seriali DC. Zauważyliście wszystkie?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Kryzys na Nieskończonych Ziemiach, czyli crossover Arrowverse miał związek z alternatywnymi wersjami Ziemi, więc twórcy postanowili wykorzystać to do wprowadzenia cameo postaci z filmów i serial opartych na komiksach DC. Nie tylko tych produkowanych przez amerykańską stację The CW, ale też rzeczy z Netflixa i innych platform. Ku zaskoczeniu wszystkich nawet pojawiła się postać z kinowej Ligi Sprawiedliwości. Obok pojawienia się Lucyfera z hitu Netflixa to prawdopodobnie największa niespodzianka tych odcinków.

Crossover został już wyemitowany, więc czas zebrać wszystkie cameo w jednym miejscu, aby przyjrzeć się, kogo twórcy zaprosili do udziału w wydarzeniu, które na ekranach telewizorów w takiej formie jeszcze nigdy nie miało miejsca.

Takim sposobem potwierdzono, że wszystkie produkcje oparte na DC Comics należą do jednego multiwersum. Zobaczcie w galerii, czy rozpoznaliście wszystkich.

Kryzys na Nieskończonych Ziemiach - kolejność odcinków

Cześć 1 - Supergirl - sezon 5, odcinek 9

Cześć 2 - Batwoman - sezon 1, odcinek 9

Część 3 - Flash - sezon 6, odcinek 9

Część 4 - Arrow - sezon 8, odcinek 8

Część 5 - Legends of Tomorrow - sezon 5, odcinek 1

Kryzys na Nieskończonych Ziemiach - cameo postaci