Arrowverse zmieniło nazwę. Stephen Amell podobnie jak fani, nie jest zadowolony

The CW

O pomyśle na zmianę nazwy Arrowverse mówiło się zaraz po ogłoszeniu, że serial Arrow dobiegnie końca. Początkowo zapewniano, że oficjalna nazwa pozostanie, ale od jakiegoś czasu funkcjonuje już nowe określenie serialowego uniwersum z bohaterami DC: CWverse.

Fani od początku sceptycznie podchodzili do tego pomysłu i nie są zadowoleni ze zmiany nazwy. Ponownie do tej decyzji odniósł się sam Stephen Amell, który przez wiele lat wcielał się w postać Green Arrowa. W rozmowie dla Inside of You wyraził swoje zdenerwowanie w związku z zaistniałą sytuacją. Dodał, że zmiana prawdopodobnie pochodzi od działu marketingu, którzy chcieli na nowo reklamować swoją treść już bez przedrostka nawiązującego do serialu Arrow.

Nie obchodzi mnie, czy przestaną nazywać to Arrowverse. Ale nie musisz od razu wymyślać nowej nazwy. Mogę na to trochę ponarzekać.

Aktor zdradził także, że obecnie pracuje nad serialowym dramatem zatytułowanym Heels dla stacji Starz. Aktor w trakcie zdjęć zakażony był koronawirusem i dopiero niedługo wraca na plan. Chorobę przeszedł bardzo delikatnie i jest już gotowy do pracy.