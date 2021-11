Assassin's Creed: Valhalla - Dziki Gon wkroczy do gry w darmowej aktualizacji

fot. Ubisoft

9 listopada Assassin's Creed: Valhalla otrzyma bezpłatną aktualizację na każdej z platform, która wprowadzi do gry nowe, okolicznościowe wydarzenie. Będzie to festiwal Oskoreia, czyli skandynawski odpowiednik Dzikiego Gonu. Wirtualne świętowanie rozpocznie się już 11 listopada i potrwa do 2 grudnia włącznie. Twórcy, wzorem poprzednich eventów, także i tym razem przygotowali nowe misje i aktywności - w tym wyścigi konne i rywalizację z duchami.

Oprócz tego najnowsza aktualizacja dodaje cztery grobowce z zagadkami, które konstrukcją mają przypominać poboczne wyzwania znane z poprzednich odsłon cyklu. Naturalnie nie zabraknie też nowych osiągnięć do zdobycia. Gracze otrzymają też możliwość odblokowania kolejnych umiejętności: dodatkowych obrażeń za idealne parowanie, atak ukrytym ostrzem po uniku i jednoczesne strzelanie z łuku do wszystkich ogłuszonych przeciwników.