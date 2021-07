Assassin's Creed: Valhalla - dodatek Oblężenie Paryża z datą premiery

fot. Ubisoft

Niedawno w sieci pojawiły się plotki, które wskazywały na to, że w DLC Oblężenie Paryża do gry Assassin's Creed: Valhalla zagramy już 5 sierpnia. Ubisoft postanowił odnieść się do tych pogłosek i podał oficjalną datę premiery. Okazuje się, że gracze będą musieli poczekać tydzień dłużej, do 12 sierpnia. Wcześniej pojawi się zaś aktualizacja, która przygotuje produkcję na nową zawartość i będzie ona pokaźnych rozmiarów, bo w zależności od sprzętu waży od 7 do 25,5 GB. W ramach aktualizacji udostępnione zostanie też wydarzenie Sigribolt Festival, w którym będzie można wziąć udział w dniach 29 lipca - 19 sierpnia.

Twórcy wprowadzą też trzy nowe zdolności oraz dodadzą nieobecne wcześniej opcje związane ze skalowaniem poziomu trudności.

https://twitter.com/assassinscreed/status/1418964292263624715

Sam dodatek Oblężenie Paryża jest drugim z rozszerzeń zapowiedzianych dla gry. Wcześniej, w maju tego roku, na rynku ukazał się Gniew Druidów zabierający Eivora w podróż do Irlandii.