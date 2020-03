Asymetria - Konrad Niewolski rozpoczął zdjęcia pomimo epidemii. Jego powody zaskakują

Asymestria, kontynuacja popularnej Symestrii, jest kręcona pomimo tego, że Polska jest oficjalnie w stanie epidemii, a cały świat filmowy zatrzymał się w obliczu pandemii koronawirusa. Reżyser na swoim publicznym Facebooku opublikował wideo z planu z pierwszego dnia, który odbył się 23 marca 2020 roku.

Na pytanie w komentarzach o swoje powody rozpoczęcia zdjęć pomimo stanu epidemii w kraju, reżyser stwierdził, że to to "bzdury i panika". Dodał, że film ma zamiar kręcić do maja 2020 roku.

W innym poście wyjaśnił, że - koronapanika - przypomina mu sytuację z lat 30., gdy słuchowisko Wojna Światów wywołało panikę w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory pandemia koronawirusa kosztowało życie 17 tysięcy osób na całym świecie.

24 marca polski rząd wprowadził ograniczenie zgromadzeń do dwóch osób. Do tego jest wprowadzony całkowity zakaz wychodzenia z domu poza konkretnymi sytuacjami jak wyjście do sklepu spożywczego, do pracy czy z psem. Nie wiadomo, jak zareaguje na to Konrad Niewolski.