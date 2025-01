Kto będzie Robinem w kinowych Teen Titans? Plotka wskazuje, że nie będzie to Dick Grayson

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

materiały prasowe

Reklama

W 2024 roku informowano o planach na stworzenie filmu o grupie Teen Titans w ramach nowego uniwersum DCU. Za projekt miałaby być odpowiedzialna Ana Nogueira, która zrobiła dobre wrażenie na Jamesie Gunnie swoim scenariuszem do Supergirl: Woman of Tomorrow. Nowa plotka wskazuje na potencjalny skład młodocianej grupy superbohaterów i odpowiada na pytanie - kto będzie Robinem?

Kapitan Ameryka 4 - nowy spot. Falcon i Cap w akcji

Kto będzie Robinem w kinowych Teen Titans?

Kinowe Teen Titans wedle zapowiedzi ma się składać z następujących członków zespołu: Robina, Raven, Cyborga, Gwiazdki oraz Beast Boya. Fani zastanawiali się jednak, kto będzie Robinem w tym zestawieniu, ponieważ w DCU zapowiedziano wcześniej powstanie filmu The Brave and the Bold, w którym główne role odgrywałby Batman i jego syn, Damian Wayne, który w komiksach był Robinem.

Nowa plotka wskazuje na to, że to właśnie on, a nie Dick Grayson, oryginalny i pierwszy Robin, będzie pomocnikiem Batmana i członkiem grupy Teen Titans. Production Weekly zdradziło nawet potencjalny opis filmu:

Teen Titans jeszcze nigdy nie byli tak oddaleni od siebie, aż do czasu zrekrutowania Gwiazdki, Raven, Beast Boya i nowego Kid Flasha przez Damiana Wayne'a, do którego dołączą w jego walce przeciwko... własnemu dziadkowi.

W ramach przypomnienia - Damian Wayne to syn Bruce'a, Batmana oraz Talii al Ghul, czyli córki przywódcy Ligi Zabójców, pośród której wychowywał się syn Wayne'a.

Niesamowity wynik teasera Supermana

Najlepsi superbohaterowie w komiksach DC