Atomówki - zdjęcie promocyjne serialu aktorskiego. Superbohaterki po latach!

Atomówki w wersji aktorskiej to projekt, który ma zainteresowanie widzów na całym świecie przez to, jak kreskówka była popularna. Widzieliśmy już zdjęcia z planu, na którym trzy superbohaterki są już dorosłę, ale miały na sobie stroje przypominające te z kreskówki. Oficjalne zdjęcie mówi jednak, że ich kostiumy będą bardziej współczesne, co ma sens, ale kolorystycznie każda ma swój znany wizualny styl.

Heather Regnier i Diablo Cody są napisały pilota serialu, za kamerą którego stoi Maggie Kiley. Gdy pilot zostanie zrealizowany i oceniony, wówczas podjęta zostanie decyzja o potencjalnym sezonie. Z uwagi na zainteresowanie, wydaje się, że szansę realizacji sezonu mogą być bardzo duża.

Atomówki - obsada

Robyn Lively

Atomówki - o czym serial?

Jest to kontynuacja historii po wielu latach. Obecnie Atomówki są dorosłymi kobietami, które mają żal o to, że poświęciły dzieciństwo na walkę złem. Świat jednak jest obecnie bardziej zagrożony niż kiedykolwiek wcześniej, ale nikt nie wie, czy Atomówki znów podejmą się walki.

Prace na planie trwają.