Babilon - jak stworzono zjawiskowy kostium Margot Robbie? Projektantka zadbała, by aktorka była zakryta

Fot. Materiały prasowe

Damien Chazelle, reżyser Babilon, miał proste polecenie dla projektantów: nie chciał, by produkcja wyglądała jak kolejny film z lat dwudziestych. Stąd brak kojarzonych z tym okresem opasek z piórami, czy sukienek z cekinami. Mary Zophres, trzykrotnie nominowana do Oscara projektantka, dodała że reżyserowi zależało na autentyczności, ale i świeżości; nie chciał, by poszli już wydeptaną ścieżką, tylko przygotowali coś nowego. W ten sposób razem ze swoim stworzyli blisko 10 tysięcy kostiumów.

Opowiedziała o procesie tworzenia zjawiskowego stroju Margot Robbie, który było widać w zwiastunie.

Babilon - kulisy zjawiskowego kostiumu Margot Robbie

Margot Robbie w Babilon wciela się w imprezowiczkę Nellie LaRoy. Możemy ją zobaczyć w tej roli w sekwencji otwierającej film. Jej postać na ma sobie zjawiskowy czerwony kombinezon.

Mary Zophres zależało na tym, by dobrze uchwycić aurę bohaterki, a jednocześnie stworzyć coś, w czym aktorka będzie w stanie tańczyć w grupie nie mniejszej niż 250 osób. Projektantka razem z Margot Robbie wymyśliły historię Nellie: dziewczyny ze Wschodniego Wybrzeża, prawdopodobnie tancerki, która chce zostać zauważona na imprezie i owija się szarfą, dzięki której jest trochę bardziej zakryta.

Dzięki temu sama Margot Robbie była bardziej zakryta, a projektantka zadbała także o to, by dodać dodatkowy materiał wewnątrz stroju, dopasowujący się do jej skóry, gdy wchodziła w kontakt z innymi aktorami.

Co ciekawe, Mary Zophres dodała, że widzowie nie zobaczą w filmie jednego - zamków błyskawicznych, które nie były powszechne w tamtych czasach.

Babilon - zdjęcia

Babilon - szkice kostiumu

Babilon - projektantka o kostiumach

https://twitter.com/enews/status/1602664647336894465

Babylon - premiera światowa w grudniu 2022 roku. Wejdzie on do polskich kin 20 stycznia 2023 roku.