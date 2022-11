Avatar 2: Istota wody - dlaczego film trwa ponad 3 godziny? Cameron wyjaśnia

fot. materiały prasowe

Avatar 2: Istota wody ma trwać 190 minut, czyli 3 godziny i 10 minut. Dlaczego James Cameron postawił na tak długi czas trwania? Dla porównania – Avatar z 2009 roku trwał 2 godziny 42 minuty, więc ten czas został znacznie wydłużony. Słynny reżyser i twórca uniwersum Avatara wyjaśnił swoje motywacje w rozmowie z magazynem Total Film.

Avatar 2 - czas trwania za długi?

Okazuje się, że James Cameron potrzebuje więcej czasu, by pokazać bohaterów po 10 latach oraz przedstawić nowe postacie, ich relacje oraz emocje.

- Celem jest opowiedzenie niezwykle interesującej historii na poziomie emocjonalnym. Powiedziałbym, że większy nacisk w filmie jest położony na postaciach, historii, relacjach oraz emocjach. Nie poświęciliśmy zbyt dużo czasu relacjom i emocjom w pierwszym filmie. Robimy to w dwójce i dlatego jest ona dłuższa. Ma więcej historii do opowiedzenia.

Avatar 2 - oryginalny scenariusz

Informowaliśmy swego czasu, że Avatar 2 miał gotowy scenariusz, ale Cameron i scenarzyści zdecydowali się wyrzucić go do kosza, bo nie był wystarczająco dobry. Wówczas film nosił tytuł Avatar: The High Ground. Okazuje się, że elementy tego tekstu wykorzystali w Avatarze 2 i 3. Chcą stworzyć też powieść graficzną, którą wyda Dark Horse. Będzie to historia rozgrywająca się pomiędzy Avatarem i Avatarem 2. Znajdą się w niej pomysły z oryginalnego scenariusza.

Avatar 2 - premiera w grudniu 2022 roku w kinach.

Avatar: Istota wody

